LBT, 27 Mart’ta “Hüzün Ana ve Çocukları”nı sahneledi

27 Mart Dünya Tiyatro günü olan 27 Mart Çarşamba günü sabahında ise Bandabuliya Sahnesi’nde Karagöz Sihirli Sebzeler oyunu ücretsiz sahnelendi.
Oyuncular ayakta alkışlandı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan, Kıbrıs Türk şiirinin usta adı Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp sahnelediği “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununda Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Döndü Özata, Özgür Oktay ve Melihat Melis Beşe rol alıyor.
Hüzün Ana ve Çocukları her Cuma ve Cumartesi LBT’de sahnelenecek
LBT’nin yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları” her Cuma ve Cumartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
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