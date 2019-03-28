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LBT, 27 Mart’ta “Hüzün Ana ve Çocukları”nı sahneledi

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununu ücretsiz olarak sahneledi. Oyunda salon tıklım tıklım dolarken LBT’nin Dünya Tiyatro Günü bildirisini oyuncu Hatice Tezcan okudu.
LBT, 27 Mart’ta “Hüzün Ana ve Çocukları”nı sahneledi

27 Mart Dünya Tiyatro günü olan 27 Mart Çarşamba günü sabahında ise Bandabuliya Sahnesi’nde Karagöz Sihirli Sebzeler oyunu ücretsiz sahnelendi.

 

Oyuncular ayakta alkışlandı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan, Kıbrıs Türk şiirinin usta adı Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp sahnelediği “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununda Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Döndü Özata, Özgür Oktay ve Melihat Melis Beşe rol alıyor.

 

Hüzün Ana ve Çocukları her Cuma ve Cumartesi LBT’de sahnelenecek

LBT’nin yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları” her Cuma ve Cumartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

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