LBT başta Lefkoşa olmak üzere birçok merkezde turneye çıkarak oyunlar sahnelemeye başladı

Lefkoşa Belediyesi tarafından kurulan ve devlet tiyatroları dışında ilk ödenekli tiyatronun yaşama geçmesiyle birlikte sanat ve kültür adına adada da bambaşka bir rüzgâr esmeye başladı

Derman Atik KONUŞMAYA devam ediyor:

‘Lefkoşa Belediye Tiyatrosu başta Lefkoşa olmak üzere birçok merkezde turneye çıkarak oyunlar sahnelemeye başladı.

Bu çalışmalar başta tiyatro olmak üzere sanatın diğer alanlarına da ilgiye artıran ve model oluşturan çabaları da beraberinde getirdi.

Bizlerde başlayan bu çalışma ve çabalarında etkisiyle zaten sempati duyduğumuz sanatın müzik ve tiyatro alanında da daha da öğrenmek araştırmak için imkân bulmuş olduk.

Birçok değişik sanatın müzik, tiyatro, resim, heykel, halk oyunları ile bunu etkileyen alanlarda buluşan gençler ilerde ki dönemde Kıbrıs başta olmak üzere uluslararası sanatta katkı sağlayan gençlerinde yetişmesine olanak sağladı.

Bu sanat esintileri hayatın her alanında sürdü. Bu Anavatanda HALKEVİ veya daha önce eğitime rehber olan KÖY ENSTİTÜLERİ ile politik anlamda ocak başları diyebileceğimiz kitle eğitimi ve kültür değişimine de çok benziyordu.

Bu hareketlerin içinde kendimi sürekli bir alanda konumlandıran ve görevler alarak arkadaşlarım arasında farkında olmadan öne çıkmaya başladığımı ve bir şeyler yapmanın zamanı geldi düşüncesiyle arkadaşlarımla birlikte GÜZELYURT BÖLGESİNDE bir dernek kurmaya karar verdik.

Bu kararı,

Derman Atik,

Türkey Öztigin,

Ali Volkan,

Erkaç Hazer,

İlksoy Aslım,

Cavit Çağ,

Taner Moris,

Cevdet Alparslan,

Engin Portakalcıoğlu

İsimlerinin dâhil olduğu 13 arkadaşımla bir tüzük hazırlayarak kısa adı GÜSAD olan GÜZELYURT KÜLTÜR VE SANAT Derneği’ni kurduk. Bu KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ (GÜSAD) 1983 yılında GÜZELYURT bölgesinde kuruldu. Bu dernek TİYATRO ağırlıklı olmasına rağmen bütün sanatlara ev sahipliği yapan ve faaliyet gösteren bir dernek oldu.

Bu derneğimizin ilk TİYATRO eseri olan MUZAFER İZGÜ’nün ‘YÜRÜ BE BEY AMCAYÜRÜ ile CİCİM BU PAMUĞU ELLER MİSİN’ isimli bir kolaj çalışmasını hazırlayarak YEŞİL YURT ÖNCÜLÜ SPOR KULÜBÜ yararına oynamak üzere hazırladığımız bir oyun çok ilgi gördü.

Bu ve diğer oyunlar GÜSAD tarafından her yerde halkla buluşmaya ve ilgi çekmeye başladı. Bu ilgi basına da yansımaya ve bu sonuçlardan oluşan kamuoyunun bizi bölgelerine davet ederek izlemesine neden oldu. Artık bu ayrı ayrı ilgilerle başlayan tiyatro çalışmalarımız bir araya gelmemize ve bu bir arada olmanın oluşumu olan GÜSAD ile kurumsallaştırmış olduk.

Artık her şeye daha güvenli ve umutla yol alacağımız bir aracımız vardı. Bu kurumsal çalışmamız birçok guruba da model oldu ve onlarda kendi alanlarında dernekler kurmaya başladı. Başlattığımız çalışmalar çevre ilçe ve belde ile ilerde çoğu kez düğün salonları alanlar kahve okul veya kapalı alanlarında devam ediyor buda bize müthiş keyif ve azim kazandırıyordu. Her tarafa koşuyor yeni çalışmalar hazırlıyor ve ilgi görüyorduk ama bu daha da gelişmeliydi. Bir şeyler eksikti ve tamamlanmalıydık. Kurulduğumuz 16 AĞUSTOS 1983 Yıllından 1986 yılına kadar yürüttüğümüz bu çalışmaların artık daha da iyi ve ulusal anlamda kendini geliştirmesi lazımdı. Bunun için bir parlak fikir aklımıza geldi. O zamanlar (1986) Türkiye Devlet Tiyatroları GENEL MÜDÜRÜ SAYIN TAMER LEVENT’i davet etik.

Bizim için uçuk olan bu hayal kabul görür mü bilmiyorduk?

Ama gerçek bir tiyatro aşığı ve halk sanatçısı olan TAMER LEVENT birçok sorumluluğu ve görevi olmasına rağmen teklifimizi kabul ederek adamıza gelmeye karar vermesi bizi adeta sevince boğdu. Gelmeye karar verdi ama bizi bir dert aldı. Çünkü masrafları karşılayacak ve onu ağırlayacak imkânlardan yoksunduk. Biz genç delikanlılar olarak anne ve babalarımızın evinde kalıyorduk. O zamanlar yeni evli olan İlksoy Aslım arkadaşımızın evinde kalmasını kabul eden Tamer Levent sadece gelmeyi kabul etmekle kalmadı. Hem bir işçi gibi 1 ay boyunca sabah erkenden akşamın geç saatlerine kadar devam eden atölye çalışmalarında bize hayat dersi ve eğitim verdi. Çalışmalarıyla bir konservatuar gibi donanımlı ve tiyatronun geniş deryalarında kendini hayal edecek bir ruha sahip olduk. Bu sebepten dolayı TAMER LEVENT hocamın bize kazandırdıklarını asla unutmam ve hep ona şükranla ve saygıyla anarak anlatacağım.

Tamer Levent hocamın bana ve arkadaşlarıma ile daha sonra dışardan halk için düzenlediği bilgilendirme çalışmaları bizim daha olgunlaşmış ve ödenekli tiyatroların ne olduğu ve meslek olarak önemini de kazandırmış oldu.

Daha çok bilinçli çalışıyor oyunlar hazırlıyor ve turnelere çıkarak öğrencilerimizi yetiştiriyor halkımızla buluşmaya başlıyorduk böylece, bu yöntemlerin devam etmesi içinde o zamanlar Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun değerli üyeleri olan Osman Alkaş, Yaşar Ersoy gibi sanatçıları da davet ederek bu çalışmaları devam ettirdik. Eğitim yenilik oyunculuk ve çağdaşlık için artık her gün biraz daha kendimizi geliştirmenin çarelerini buluyor ve uyguluyorduk.

Buda bize ilgiyi artırmış ve gittikçe geniş bir medya tarafından izlenerek ve eleştirilmeyi de beraberinde getiriyordu.

Hiç unutmam bir zamanlar bakanlıkta yapan akademisyen Prof. Mehmet Altınay kendi bölgesi olan BEYARMUDU bölgesinde bir okulda etkinlik yapmak için davet etti. Ama o bölgede ve okulda sahne olmadığı için kolaların tahta kasalarından bir sahne platformu hazırlayarak oyunumuzu oynamıştık. Bu emek ve yaratıcılığın sanat aşkı ve ekip çalışmasının halkla buluşma coşkusunu hiçbir zaman unutmayacağım.

İŞTE BU EMEK EKİP VE HALK BULUŞMALARI TİYATRO ÇALIŞMALARIMIZIN KESİNTİSİZ GÜNÜMÜZE SÜREN SEVGİSİNİNDE TA KENDİSİDİR.

Öylede devam edecektir.’ Diyor Derman Atik… Artık daha çok şeyler yapmanın da DERMANI’NI bulmuştu. İsmiyle müsemma olunan bir tesadüfün dermanını TİYATRO ile özleştirerek yoluna devam edecekti.

Yarın başka gelişmelere yer vereceğiz.

NOTLAR: