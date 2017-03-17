LBT Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında oyun sahneleyecek

LBT’den yapılan açıklamaya göre, oyunlar; 20 – 30 Mart tarihleri arasında sahnelenecek.
Oyunlar için rezervasyon ve detaylı bilgiye; 22 78782 nolu telefodan ulaşılabilecek.
Oyunların programı şöyle:
20 Mart, saat 20:00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Orkun Bozkurt ve Aysan Özcezarlı’nın yazdığı, Cem Aykut’un yönettiği “Kara Tahta”oyunu; 21 Mart, saat 10.30’da Çatalköy 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde Hatice Tezcan’ın yönettiği “Soytarılar Okulu” adlı çocuk oyunu; 23 Mart, saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda, “Satirigo Tiyatrosu’yla LBT’nun ortak yapımı olan Aliye Umanel’in yazıp, yönettiği “Kayıp”; 24 – 25 Mart Cuma, Cumartesi akşamları saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda, Sebastien Thiery’nin yazıp, Nehir Demirel’in yönettiği “Kim Bay Schmitt?” oyunu sahnelenecek.
27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla saat 20:00’de “Kim Bay Schmitt?” ücretsiz sahnelenecek.
30 Mart, saat 20.00’de ise, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Ev” oyunu PEO’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta sahnelenecek.
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