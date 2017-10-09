Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), gençlik tiyatrosu ve çocuk tiyatrosu çalışmalarına başlıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), gençlik tiyatrosu ve çocuk tiyatrosu çalışmalarına başlıyor.



LBT’den yapılan açıklamaya göre, eğitimde drama yöntemiyle kendilerini tanımak, ifade etmek, medeni cesaret kazanmak, sosyalleşmek ve özgüven kazanmak isteyen tüm ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar ve gençler tiyatro çalışmalarına katılabilir.



Deniz Çakır’ın eğitmenliğinde yapılacak çocuk tiyatrosu çalışmaları 14 Ekim Cumartesi’nden itibaren her Cumartesi saat 14.30’da, Melihat Beşe’nin eğitmenliğindeki gençlik tiyatrosu çalışmaları ise 17 Ekim Salı gününden itibaren her Salı saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak.



Açıklamada, “Kayıtlar, mesai saatlerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılmaktadır.

İletişim için 227 87 82 numaralı telefon aranabilir” denildi.