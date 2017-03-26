LBT: “ihtiyaçtır tiyatro”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride tiyatronun bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

“Her Çağda ve Her Yerde Tiyatro” başlığıyla yayımlanan bildiride, şu sorular yer aldı:

“Kim var bu tiyatronun arkasında? Bu tiyatrocular tüm yoksunluklara, yoksulluklara rağmen nasıl devam edebiliyorlar? Tiyatrolar, siyasi baskılarla karşı karşıya kalsalar, kapanma tehlikesiyle boğuşsalar da, hatta kapılarını kapatmak zorunda kalsalar da nasıl mantar gibi yeniden bitiyorlar? Sahnesiz kalsalar da nasıl devam ediyorlar? Parasız kalsalar da nasıl yine de oyun yapıyorlar? Onca popüler kültür bombardımanı altında nasıl hayatta kalabiliyorlar, nasıl seyircisiz kalmıyorlar? Tiyatro hocaları düşünceleri sebebiyle görevlerinden ihraç edilseler de, tiyatro bölümleri hocasız kalsa da nasıl devam ediyorlar?”

Bildiride, “Nereden geliyor gücü?” sorusuna “Tiyatro zaten bütün bunlardan alıyor varlık nedenini. Gittikçe yerleşmekte olan tek tipçiliğe karşı direnmek için var” cevabı verildi.

TİYATRO HER YERDE…

Bildiri tiyatronun varlık nedeniyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Farklı olana tahammülün yok oluşu, farklı düşünenin hapsoluşu, farklı sevenin dışlanışına karşı barış kültürünü diretmek için var. Popüler kültüre, kültürel yozlaşmaya karşı estetik ve düşünsel değerleri yükseltmek için var. Yozlaşmaya karşı mücadele için var.

Birlikte yaşamayı, yaşamı kutsamayı, birlikte mücadele etmeyi savunmak, hepsinin ötesinde ölüme karşı yaşamı yüceltmek için var. Tiyatro, bütün bunları sadece sahnede, sadece duvarlar arasında yapmaz. Tiyatro içselleştirilmiş bir değerler bütününden ürer ve yaşamına devam eder. Bu değerleri içselleştirmiş yazarlar, yönetmenler, oyuncular, dramaturglar, tasarımcılar, akademisyenler, eleştirmenler, müzisyenler, uygulayıcılar ve seyircilerle var.

Tiyatro eğitimini bir bölümün duvarlarıyla sınırlayamazsınız, tiyatro her yerdedir. Tiyatro sanatını bir sahneyle sınırlayamazsınız, tiyatro her yerdedir.”

“Yaşadığımız çağda tiyatro neden ‘tehlikeli’dir?” sorusunun da sorulduğu bildiride bu soruya şu cevap verildi:

“Tiyatro görüneni değil, gerçeği inceler. Şu an, bir imajlar dünyası, ekran çokluğu içinde olduğumuz şu çağda en çok ihtiyacımız olan şeyi; gerçeği. Günümüzde ‘gerçek’ diye sunulan, gerçeği anlatmıyor. Peki tiyatro gerçeğe nasıl ulaşır? Tarihle, diyalektikle, çelişkiyle ilgilenerek. Günümüzün yanılsama ustası haline gelmiş politikacılarına karşı gerçeği gösterebilen tiyatrocular. Tiyatroların, akademilerde tiyatro bölümlerinin hedef olması bir tesadüf değil galiba.

Tiyatro, yoluna, gittikçe delirmekte olan politika sahnesine karşı sağduyuyla, despotizme karşı özgürlük, savaş çığırtkanlığına karşı barış çağrısıyla, yanılsamalara, manipülasyonlara karşı tarih bilinciyle ve gerçeğin arayışıyla devam edecek. Ne zaman faşizan bir ses yükselse onu ilk duyanlardan, ne zaman bir karanlık çökse ilk mumu yakanlardan olacak. Ne zaman belleğimize sis çökse tarihi hatırlatan, ne zaman dünya tek bir sese bürünse, çelişkiyi gösteren olmaya, ezilene ‘Uyan!’ ezene ‘Dur!’ demeye devam edecek. Tüm bunlardan dolayı ihtiyaçtır tiyatro. Tüm bunlardan dolayı da ‘tehlikelidir’.

Tarih pek çok kere tiyatroyu ‘tehlikeli’ bulan politikacılara sahne oldu. Tüm yıkımlardan sonra, tiyatro, tarihi yazdı. Gerçek haliyle. Tiyatro bugüne kadar ne yaptıysa onu yapmaya devam edecek. Yazmaya, umudu yeşertmeye, ezilenin sözü olmaya. Her çağda ve her yerde! Yaşasın tiyatro!”