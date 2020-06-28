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Le Monde: AB sınırları Türkiye'ye 1 Temmuz'da açılmayacak

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Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'da sınırlarını açacağı ülkeler arasında Türkiye'nin yer almayacağı iddia edildi. Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye'den ziyaretçilere 1 Temmuz'daki ilk açılma aşamasında izin verilmeyeceğini yazdı.
Le Monde: AB sınırları Türkiye'ye 1 Temmuz'da açılmayacak

Korona virüsü nedeniyle kapatılan sınırlarını 1 Temmuz’da açmayı planlayan Avrupa Birliği’nin (AB) son listesinde Türkiye’nin bulunmadığı iddia edildi. Fransız gazetesi Le Monde’a sızdırılan son listeye göre, AB’nin çarşamba gününden itibaren ziyaretçi kabul edeceği ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya ve İsrail de yer almıyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Le Monde, korona virüsü salgınındaki son verilere dayanarak hazırlanan ‘kabul edilebilir ülkeler’ listesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü, bununla birlikte son listede şu ülkelerin yer almasının kesin göründüğünü yazdı: Karadağ, Sırbistan, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Tayland, Cezayir, Tunus, Fas, Gürcistan, Uruguay ve Ruanda.

‘ÇİN’LE ANLAŞMA ARAYIŞI’

Haberde Çin’in de, AB vatandaşlarını yeniden kabul etme karşılığında listeye alınabileceği belirtildi.

Le Monde, sınırların açılmasının en azından ilk aşamasında Türkiye, İsrail, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD’den ziyaretçilere izin verilmeyeceğini yazdı. AB üyelerinin bu listede yer alan ülkelere sınırlarını bir anda mı yoksa aşamalı olarak mı açacağı kararıysa ulusal yetkililere bırakıldı.

Avrupa Birliği’nin istişareler sonrasında belirlenecek nihai listesinin önümüzdeki hafta başında resmen açıklanması bekleniyor. 

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