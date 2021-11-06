Le Monde'dan Erdoğan hakkında dikkat çeken sözler

Fransız Le Monde gazetesinin, "Türkiye nereye gidiyor?" başlıklı Türkiye eki yayımlandı. Gazetenin 100 sayfalık ekinde, Türkiye'ye dair dikkat çeken analizlere, röportajlara ve söyleşilere yer verildi.

Fransız Le Monde gazetesinin, "Türkiye nereye gidiyor?" başlıklı Türkiye eki yayımlandı. Gazetenin 100 sayfalık ekinde, Türkiye'ye dair dikkat çeken analizlere, röportajlara ve söyleşilere yer verildi.

"Türkiye nereye gidiyor?" ekiyle ilgili Le Monde'da yayımlanan "Marie Jégo" imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde "Ekonomik mucizenin insanı" olarak anıldığı fakat cumhurbaşkanlığında durumun tersine döndüğü ifade edildi.

Türkiye'nin son 20 senesinin ele alındığı ekte, Erdoğan'n AKP iktidarının ilk yıllarında "reformcu" kimliğiyle ön plana çıktığına dikkat çekildi. Devamında ise Erdoğan'ın hayalinin Mustafa Kemal Atatürk gibi bir iz bırakmak olduğu belirtildi.

ERDOĞAN HAKKINDA SERT SÖZLER

Ayrıca 2018'deki yerel seçimlerin ardından Türkiye'de rüzgarın tersine döndüğüne dikkat çekildi. "Kürtler, merkez sağ milliyetçiler, Kemalistler ve hatta İslamcılar, ‘hiperbaşkanlığa’, kendi deyimleriyle ‘tek adamlığa’ karşı bir ittifak oluşturdu." denilirken Erdoğan'ın popülaritesini kaybetmeye başladığının altı çizildi.

Öte yandan, Erdoğan'ın eleştirmenler tarafından "Güce aç yeni bir sultan" ve "Hırslarına uygun sistem kurmuş biri" olarak tanımlandığı ifade edildi.