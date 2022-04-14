  • BIST 2.480,01
  • Altın 928.012
  • Dolar 14.61
  • Euro 15.9624
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Le Pen: NATO ile Rusya arasında yakınlaşma sağlanmalı

» »
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Ukrayna'daki savaş sonrasında NATO ile Rusya arasında bir yakınlaşma yaşanması gerektiğini söyledi.
Le Pen: NATO ile Rusya arasında yakınlaşma sağlanmalı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Ukrayna'daki savaş sonrasında NATO ile Rusya arasında bir yakınlaşma yaşanması gerektiğini söyledi. Le Pen, düzenlediği basın toplantısında 24 Nisan tarihinde yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında kazanması halinde ülkesini NATO'nun askeri komutasından çıkartacağını da ifade etti.

Le Pen, Rusya'nın Ukrayna savaşının bitmesinden sonra NATO ile Rusya arasında "stratejik bir yakınlaşma" olması gerektiğini belirtti. "Varşova Paktı'nın sona ermesinin ardından İttifak'ın rolünün ne olması gerektiğini kendimize sormamız lazım" diyen Le Pen, Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın Moskova'yı Çin'den uzaklaştıracağını belirtti. Le Pen, "Bu Fransa'nın ve Avrupa'nın çıkarına ve aynı zamanda Rusya ile Çin arasında yakın ilişkilerin ortaya çıkmasında menfaati olmayan ABD'nin de" dedi.

"Amerikan himayesine girmeyeceğiz"

Fransa, 1966 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün kararıyla NATO'nun birleşik askeri komutasından ayrılmış, 1995 yılında komutaya geri dönmüştü. Ülkesini yeniden NATO'nun askeri komutasından ayıracağını söyleyen Le Pen, "Birliklerimizi ne birleşik NATO komutası ne de gelecekteki bir Avrupa komutası altına aldıracağım" dedi. Le Pen herhangi bir "Amerikan himayesine" girmeyi reddettiğini söyledi.

Le Pen cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı (Frexit) yönündeki iddialara da değindi. Frexit'in gündeminde olmadığını söyleyen Le Pen Fransa'nın Birlik'e olan katkısını 5 milyar euro ile sınırlandıracağını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz tedariki istiyor12 Nisan 2022 Salı 23:14
  • Batılı dostları, Putin’i yalnız bıraktı12 Nisan 2022 Salı 13:45
  • Putin: Ukrayna'daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak12 Nisan 2022 Salı 13:06
  • UNICEF: Ukrayna’da 4,8 milyon çocuk yerinden edildi12 Nisan 2022 Salı 12:58
  • Yunan gazeteci Thanasis Kukakis, “Predator” adlı casus yazılımla takip edildi12 Nisan 2022 Salı 11:32
  • Alman Aile Bakanı istifa etti12 Nisan 2022 Salı 08:59
  • Fransız lüks devi LVMH izinsiz veri toplamakla suçlanıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 23:26
  • Alman gazetesi Die Welt, televizyonda protesto düzenleyen Rus gazeteciyi işe aldı11 Nisan 2022 Pazartesi 23:12
  • Venedik şehir planından kebapçılar çıkarılıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 19:20
  • AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada11 Nisan 2022 Pazartesi 18:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti