  • BIST 1.427
  • Altın 450,543
  • Dolar 8,1236
  • Euro 9,5626
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

Le Pen'den cumhurbaşkanlığı seçimleri için taktiksel adım

» »
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, önümüzdeki yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde parti genel başkanlığını bırakma kararı aldı.
Le Pen'den cumhurbaşkanlığı seçimleri için taktiksel adım

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Marine Le Pen, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha geniş kitlelerin desteğini alabilmek amacıyla, bu yıl içinde partisinin genel başkanlığını bırakacağını açıkladı. Aylık L'Incorrect dergisine konuşan Le Pen, seçim kampanyası sürecinde sadece partisini temsil eden bir aday değil, çok daha geniş kitleleri kucaklamak isteyen bir politikacı sinyali vermek amacıyla bu adımı atmak istediğine işaret etti. Marine Le Pen, şubat ayında verdiği bir söyleşide de bütün Fransızların adayı olma isteğini dile getirmişti.

Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Örgütü Başkanı olan ve adı Le Pen'in halefi olarak geçen Jordan Bardella da, liderleri Le Pen'in büyük ihtimalle sonbahara girerken genel başkanlığı bırakacağını dile getirdi.

Anketlerde şansı yüksek görünüyor

Marine Le Pen, 2022 ilhbaharında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şansının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtiyor. BFM-TV'nin son yaptırdığı ankete göre de Fransızların neredeyse yarısı 52 yaşındaki Le Pen'in, şu an görevde olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeneceğini düşünüyor.

Pandeminin de olumsuz etkilediği Farnsa'da Le Pen, neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Macron'u ya koronavirüs ile mücadele ya da mülteci politikası ile alakalı olarak sert bir üslupla eleştiriyor.

"Fransızlar uyanın" sloganıyla mültecilerin gelişini durdurmaya yönelik kampanya yürüten Le Pen, buna paralel olarak ulusal çıkarları kollayan bir ekonomi politikası talep ediyor. Mayıs 2017'de düzenlenen son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen, Macron ile ikinci tura kalmış ve ikinci tur seçimlerinde büyük bir farkla yenilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus Enerji Şirketleri, Doğu Akdeniz'de Olası Abd Yaptırımlarına Karşı İsimlerini Gizliyor01 Nisan 2021 Perşembe 13:05
  • AB ülkeleri aşı hedeflerini tutturamadı31 Mart 2021 Çarşamba 21:23
  • İtalya İle Rusya Arasında Casusluk Krizi31 Mart 2021 Çarşamba 14:57
  • Putin, Merkel ve Macron İle Çevrim İçi Görüşme Yaptı31 Mart 2021 Çarşamba 12:25
  • İtalya başbakanı ve eşi, koronavirüs aşısı için sıra beklerken görüntülendi31 Mart 2021 Çarşamba 08:50
  • İsviçre ordusunda kadın askerler artık 'erkek iç çamaşırı' giymeye zorlanmayacak30 Mart 2021 Salı 22:51
  • 14 yıldır aranan 'Ndrangheta mafyası lideri Covid-19 olunca yakalandı30 Mart 2021 Salı 21:53
  • Uğur Şahin: Avrupa'da böyle devam ederse yazın daha sert kapanma zorunlu olur30 Mart 2021 Salı 21:07
  • İsviçre ordusunda kadın askerler artık 'erkek iç çamaşırı' giymeye zorlanmayacak30 Mart 2021 Salı 20:29
  • AB yüksek temsilcisi Borrel: Dünya iki değil çok kutuplu30 Mart 2021 Salı 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti