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Le Pen'den Türkiye çağrısı: Neden başka demokrasilerin reddettiklerini kabul edelim?

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Le Pen'den Türkiye çağrısı: Neden başka demokrasilerin reddettiklerini kabul edelim?
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı olan aşırı sağcı Le Pen, Türk siyasilerin Fransa’da propaganda yapmasının yasaklanması çağrısında bulundu.

Hollanda’yla Türkiye arasındaki diplomatik gerilime Fransa’nın aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen de katıldı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Le Pen, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu için Fransa’da miting ya da toplantı yapmak isteyen siyasetçilerin engellenmesini istedi.

Le Pen, “Neden başka demokrasilerin reddettiği teklifleri topraklarımıza kabul etmeliyiz? Fransa’da Türk seçimleri için hiçbir kampanya yapılmasın” diye yazdı.

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