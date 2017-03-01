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Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırıldı

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Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırıldı
Terör örgütü DAEŞ’in infaz fotoğraflarını paylaşan Fransız aşırı sağcı lider Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırıldı.

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’in dokunulmazlığı, terör örgütü DAEŞ’in infaz fotoğraflarını paylaşmasına ilişkin soruşturma kapsamında kaldırıldı.

 

Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk İşleri Komisyonundaki oylama, konuyu soruşturan Fransız Savcılığının talebi üzerine gerçekleştirildi. Komitede, 18 üye Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması isterken, 3 üye de karşı çıktı.

 

Konu, bir sonraki aşamada AP Genel Kurulunun gündemine gelecek. Eğer aynı karar çıkarsa, Le Pen’in yargılanmasının önü açılacak. Fransa’da “şiddet içeren görüntüleri yayma” suçuna en fazla 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası veriliyor.

 

Soruşturmanın, ik turu nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce tamamlanması beklenmiyor. Le Pen, son anketlerde yüzde 25,5 ile ilk sırada yer alıyor. Aşırı sağcı ismi, yüzde 24 ile bağımsız aday Emmanuel Macron takip ediyor.

 

Le Pen, 2015 yılında, partisi ile DAEŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğrafları yayımlamıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley’in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

 

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, İçişleri Bakanı olduğu dönemde, “Bu iğrenç fotoğraflar DAEŞ propagandası içerirken, terör kurbanlarının anısı için de saygısızlık teşkil ediyor.” demiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

 

Paris’in Nanterre bölgesi Savcılığı da, Le Pen hakkında, “şiddet içeren görüntüleri yaydığı” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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