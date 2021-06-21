League of Legends evrenini anlatan Netflix dizisi Arcane bu sonbaharda geliyor

Dijital oyunlara artan ilginin Türkiye’de de kendini açık bir şekilde gösterdiğini söyleyen İyikul, “Ülkemize baktığımızda, 2019 yılında 830 milyon dolar olan oyun pazarının büyüklüğünün, 2020 yılında 900 milyon dolarlık hacme ulaştığını görüyoruz.

Dijital oyunlara artan ilginin Türkiye’de de kendini açık bir şekilde gösterdiğini söyleyen İyikul, “Ülkemize baktığımızda, 2019 yılında 830 milyon dolar olan oyun pazarının büyüklüğünün, 2020 yılında 900 milyon dolarlık hacme ulaştığını görüyoruz. Oyuncu sayısı ise 32 milyondan 36 milyon seviyesine ulaştı” diye konuştu.

Toplam oynama süresi, bir oturum boyunca oynama süresi ve oyun içi satın alımların da dünya çapında arttığına dikkat çeken Erdinç İyikul, şöyle konuştu:

“Bu süreçte oyun dünyasıyla yeni tanışan kişiler çoğunlukla Y ve X kuşağından geldi. Üstelik oyun oynamaya yeni başlayanların yüzde 40'ından fazlası, oynamaya devam edeceklerini söylüyor. Pandemi öncesine kıyasla, oyuncuların yüzde 37'si, artık oyuna daha fazla para harcadığını, yaklaşık üçte biri oyun içi satın alım yaptığını ve dörtte biri de yeni oyun satın aldığını söylüyor.”

ARCANE BU SONBAHARDA YAYINLANACAK

Riot Games’in oyun merkezli bir eğlence şirketine doğru dönüşüm sürecinde olduğuna değinen İyikul, bu kapsamda en popüler oyunları olan League of Legends'ı (LoL) Netflix platformuna taşıyacak olan animasyon dizisi Arcane ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

“Oyun evreniyle müzik, çizgi roman, moda ve medya dünyaları arasında bağ kurmamız son süreçte kaçınılmaz oldu. E-sporun dünya çapında ses getiren etkinlikleri, evrenimizi anlatan hikayeler ve çizgi romanlarımız, dünya listelerinde her çıktığında üst sıralara yerleşen müzik projelerimiz ve sonunda kendi geniş evrenimizin bir bölümünü anlatacağımız animasyon dizimiz geliyor.”

Arcane projesi için uzun süredir çalıştıklarını aktaran İyikul, “Arcane, bu sonbaharda Netflix’te yayınlanacak. Sevilen oyunumuz League of Legends’ın da içinde bulunduğu Runeterra evreninde Plitover ve Zaun bölgelerinde geçen bir hikayeyi göreceğiz. Oyunumuzun en renkli karakterlerinden Jinx ve Vi’in geçmişini ve bugün gördüğümüz hallerine dönüşümlerini izleyebileceğiz” dedi.

VOLARANT’TA TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU

Riot Games’in birinci yılını geride bırakan FPS türündeki ilk oyunu VALORANT’a olan ilgiye de değinen Erdinç İyikul, “Oyun kapalı beta döneminden, birinci yıl dönümüne kadar her aşamasında oyunculardan çok fazla ilgi görerek rekorlar kırdı. Özellikle Türk oyuncuların yoğun ilgisi sayesinde Avrupa bölgesinde en fazla oyuncu sayısına sahip ülke Türkiye oldu. Birinci yılının sonunda, dünyada aylık 14 milyondan fazla oyuncunun oynadığı, yılda yarım milyardan fazla karşılaşmanın gerçekleştiği ve yayınlarının milyonlara ulaştığı bir başarıya ulaştık. Bu sayılara ulaşmamızda Türkiye’den bu oyuna ilgi gösteren oyuncularımızın katkısı çok büyük” diye konuştu.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, LoL ve VALORANT ile ilgili olarak şunları söyledi:

“League of Legends, 10 yılı aşkın bir süredir hayatına devam eden ilk oyunumuz. Çok uzun süre LoL bizim en önemli oyunumuz oldu. VALORANT ise yeni başladığımız bir yolculuk. Bu yolculukta çok daha hızlı ilerliyoruz. VALORANT’ın şu anda LoL seviyesinde, hatta daha fazla bilinirlik ve erişimi olduğunu ifade edebilirim. LoL ile başlayan bu yolculukta, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, Wildrift, Riot Forge oyunları, geliştirilmesi devam eden MMO oyunumuz ve daha niceleri ile oyuncularımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”