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League of Legends’da önemli maç: SuperMassive-Flash Wolves

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League of Legends’da önemli maç: SuperMassive-Flash Wolves
Lol Sezon Ortası Turnuvası heyecan içinde devam ederken turnuvaya damga vuran takım ise temsilcimiz SuperMassive olarak dikkat çekiyor. Bulunduğu gruptan lider olarak çıkan SuperMassive, Tayvanlı ekip FlashWolves'la karşılaşacak.

League of Legends'ın en önemli turnuvalarından olan Sezon Ortası Turnuvası’nda bu akşam temsilcimiz SuperMassive zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Bugün yani 4 Mayıs 2017 saat 21.00'da başlayacak. Yapılan mücadelenin sonucunda galip gelen takım, Gigabyte Marines – TSM mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.

YENİLSEK DE ŞANSIMIZ VAR

Temsilcimiz SuperMassive, güçlü rakibi Flash Wolves’a yenilse de temsilcimizin grup aşamasına kalmak için bir fırsatı daha bulunuyor. Flash Wolves'a yenildiği takdirde Gigabyte Marines-Team SoloMid eşleşmesinin kaybedeni ile beş maçlık bir seri oynayacak olan SUP, bu eşleşmeyi kazanırsa gruplarda mücadele edebilecek.

Bu önemli mücadele, League of Legends'ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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