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Lebron James, 2 yıl daha Lakers’ta: Hedefi oğlu ile aynı takımda oynamak

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Yıldız basketbolcu Lebron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Lebron James, 2 yıl daha Lakers’ta: Hedefi oğlu ile aynı takımda oynamak

Yeni sezon öncesinde kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenen Lebron James, Lakers’ta kaldı. 37 yaşındaki yıldız basketbol oyuncusu, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. James, 2 yılda 85 milyon Dolar kazanacak.

Öte yandan, takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki uzun forvetin yıllık yaklaşık 38 milyon Dolar kazanması bekleniyor.

LeBron James, Lakers ile 2020’de NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl ise play-in’e bile kalamamıştı. LeBron, 2021-22’de sahaya çıktığı 56 maçta 30.3 sayı – 8.2 ribaunt – 6.2 asist – 1.3 top çalma – 1.1 blok ile mücadele etti.

OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAYACAK MI?

﻿Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 final 4 sezon MVP ödülü bulunan James'in yeni sözleşmesinde özel bir hedefi de var.

37 yaşındayken 2 senelik imza atan basketbol efsanesi, oğlu Bronny ile aynı takımda oynamak istiyor.

Lise kariyerini sürdüren 17 yaşındaki Bronny James, NBA draftına 2024'te girebilecek.

Genç oyuncu 2024 yazında Lakers tarafından seçilirse, basketbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olan babası, oğluyla aynı takımda oynama hayalini bir seneliğine gerçeğe dönüştürecek.

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