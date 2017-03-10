 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.666
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,7481
  • Euro 3,9772
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

LeBron James'in 50. kariyer "triple-double"ı galibiyete yetmedi

» »
LeBron James'in 50. kariyer "triple-double"ı galibiyete yetmedi
LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, deplasmanda Detroit Pistons'a 106-101 yenildikleri karşılaşmada kariyerinin 50'nci "triple-double"ını yaptı.

Son 4 maçta 3. kez kazanan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı atarken, Andre Drummond ise 20 sayı, 16 ribauntluk performansıyla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 3'ü üst üste olmak üzere 21. kez kaybeden Cavaliers'ta ise all-star oyuncu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cavaliers'ta Kyrie Irving ise 27 sayıyla oynadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kayla McBride maçın en skorer ismi oldu02 Mart 2017 Perşembe 10:19
  • Yakın Doğu Koleji kros yarışlarında Kuzey Kıbrıs şampiyonu oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:29
  • NBA All-Star'da rekorlar gecesi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:03
  • YDÜ, Galatasaray'ı ikiye katladı19 Şubat 2017 Pazar 18:22
  • Maçın starı: Kayla McBride !17 Şubat 2017 Cuma 08:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi: 66 –Reyer Venezia: 4516 Şubat 2017 Perşembe 19:58
  • Bahar Çağlar maçın en skorer ismi oldu12 Şubat 2017 Pazar 09:55
  • Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,Mersin deplasmanında galibiyet arayacak.11 Şubat 2017 Cumartesi 10:46
  • Tur İkinci Maça Kaldı09 Şubat 2017 Perşembe 12:07
  • YDÜ'nün kanser duyarlılığı giderek artıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti