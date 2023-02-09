Ledra Palace’da yaşanan deprem yardım krizine Doğuş Derya’dan sert tepki

Kıbrıs’ın güneyinde Türkiye’deki depremzedeler için toplanan insani yardım, gönüllüler tarafından Kıbrıs’ın kuzeyine geçirilmeye çalışıldı, “sistem engeli” ile karşılaşıldı, gönüllülerin kimlik kontrol noktasında geçişlerine izin verilmedi.

Güney Kıbrıs’tan toplanan insani yardımın Ledra Palace’dan kuzeye geçirilmesine uzun süre engel olundu. Tepkiler üzerine ise “sistem düzeldi” denilerek geçişler yeniden başlatıldı.

“Sistemin çökmesinden” önce ara bölgeye giden 20 kadar Kıbrıslı Türk, sistemin çökmesiyle, yardımlarla birlikte bir süre ara bölgede mahsur kaldı.

Sistemin çöktüğü sırada geçiş noktası önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı yurttaşlar, sistemin bozulduğu yönündeki açıklamaya inanmadıklarını belirterek, kimliklerini görevlilere bırakıp, yardımı alıp geri dönmeyi teklif etti. Ancak bu teklif, polis tarafından onay almadı.

DERYA’DAN TEPKİ: “IRKÇI DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU YARDIMLARIN GEÇİŞLERİNE İZİN VERMİYOR!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, olaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Derya, “Günlerdir yaşadığımız derin kedere eşlik eden öfkeye yenilmeyip tek kelime etmiyoruz. Bir yandan çocuklarımıza ağlıyoruz öte yandan enkazdan kurtulabilen binlerce can için dayanışma kampanyası yapıyoruz. Gelen haberler mahvediyor hepimizi…” ifadelerini kullandı.

“Bu acı zamanda Kıbrıslı Rumlar da Türkiye’deki depremzedeler için seferber olup yardım topladılar” diyen Derya, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na ‘ırkçı’ dedi, şöyle devam etti:

“Irkçı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıslı Rumlardan gelen yardımların geçişine izin vermiyor! Gençler Ledra Palas kapısında elleriyle taşımaya çalışıyorlar bu yardımları! İnsanların soğukta, aç bir şekilde canı ile uğraştığı bir zamanda, yardımların ulaşmasını engellemek aşağılık bir durum değil de nedir? Türkiye elçiliği “bizim böyle bir talimatımız yok” demiş. Tahsin Bey belli ki tamamen kendi ideolojik hezeyanlarına ve ihtiraslarına köle etmiş aklını. Böyle bir rezillik olur mu? Bırakın da böylesi korkunç bir felakette, insan olduğumuzu unutmadan, ihtiyacı olan insanlara el verelim hep birlikte. Bırakın da acımızı yaşayalım. Bırakın da birbirimize en azından bu zamanlarda insan olduğumuzu hatırlayarak sarılalım. Yeter artık!”