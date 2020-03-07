Ledra'da eyleme biber gazı! Anastasiadis'ten Kalıcı Bölünme Adımları!

Protestocular, koronavirüsün daha etkili kontrolü için geçici olarak kapatılan barikatları açmaktan yana, Ledra Caddesi barikatında toplandılar, pankartlar tuttular ve sloganlar attılar.



Etkinlik "Unite Cyprus Now" tarafından organize edildi.



Barikatın her iki tarafında protesto gösterileri düzenleyen protestocular, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler, polis kuvvetleri arasında gerginlik vardı.

Eyleme Pazartesi günü devam edilecek.