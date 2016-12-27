Lefke 6. İlçe

Cumhuriyet Meclisi’nde “Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasa Tasarısı” görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Yasayla, Lefke altıncı ilçe ilan edildi.

LEFKE ALTINCI İLÇE İLAN EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi’nde “Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasa Tasarısı” görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Yasayla, Lefke altıncı ilçe ilan edildi.

Yasanın gerekçesi şöyle: “Mülki yönetim ve bölümleri yasa tasarısının” genel gerekçesi Lefke, Lefke Bucağına bağlı 18 köy ve Lefke Üniversitesi ile takriben yirmi bin nüfusu ile devlet dairelerinin mevcudiyetinin yanı sıra gerekli ilkokul, lise, teknik lise ile birlikte İlçe olmanın tüm gereklerini taşımaktadır. Bu yüzden Lefke’nin altıncı ilçe olarak ilan edilmesi için işbu yasa değişikliğinin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Tüm kadrolar 47/2010 sayılı yasa tahtındaki baremlere göre yeniden düzenlenmiştir.”

Görüşmelerde ilk olarak Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı İzlem Altuğra yasaya ilişkin raporu okudu. Daha sonra ilk sözü TDP milletvekili Hüseyin Angolemli aldı.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, ilçe olmanın Lefke’nin hakkı olduğunu belirterek, parti olarak yasaya onay vereceklerini ifade etti ve hayırlı olmasını diledi.

ERÇAL

CTP milletvekili Hüseyin Erçal, ilçeleşmenin bölgeye kazanım sağlayacağını söyledi.

Erçal, ilçeleşmenin gerçekleşebilmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldığını, ancak bunun herhangi bir çabayı gerektirmemesi gerektiğini, buna yönelik enerjinin farklı alanlarda kullanılabileceğini kaydetti.

İlçe olamayan bölgelerin de mecliste temsil edilebilmesi için seçim bölgeleri oluşturulması gerektiğini dile getiren Erçal, seçim bölgelerinin daraltılması, karmaşık bir liste ile vatandaşın karşısına çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

“Hizmet vatandaşın ayağına gidecek” diyen Erçal, bütçeye yük olacak adımlardan da kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İlçelerde makamlar ve çalışmayacak daireler yaratılırsa, bütçeye külfetler getirileceğini söyleyen Erçal, bunun yapılmamasını istedi.

Erçal, başkanlık sisteminin gündeme gelerek, tartışılmasını istedi.

ARABACIOĞLU

DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, partinin tasarıya olumlu oy vereceğini söyleyerek, hayırlı olmasını diledi.

Lefke halkının ilçeleşmeye hazır ve altyapının da uygun olduğunu dile getiren Arabacıoğlu, atılım içinde bir üniversite bulunan bölgede ilçeleşmeye destek verdiklerini kaydetti.

Arabacıoğlu, dar bölge seçim sisteminin tartışılması gerektiğini belirtti.

ULUÇAY

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, ilçe kimliğine bürünme mücadelesinin Lefke’ye hayırlı olmasını diledi.

Önemli olanın bundan sonraki süreç olacağını dile getiren Uluçay, bütçede buna özel bir kaynağın ayrılmadığını ancak ihtiyaç duyulacak kaynağın yedek ödeneklerden sağlanacağını kaydetti.

Uluçay, bölgenin daha iyi bir altyapıya kavuşması ve etkin hizmet iletilmesinin temel hedef olması gerektiğini ifade etti.

Uluçay, 2017’den itibaren hızla Lefke’nin ilçe kimliğine dönüştürülmesi hamlesinin üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

GÜNDÜZ

Bağımsız milletvekili Menteş Gündüz, Lefke’nin gerek fiziki, gerek dairesel bazda sıkıntılar yaşadığını, vatandaşların bölgede hizmet alamadığını belirtti.

Gündüz, ilçe olmanın ardından hızla vatandaşa hizmet götürmek gerektiğini ifade etti.

PİLLİ

CTP milletvekili Ali Pilli, Lefke’nin değerli bir bölge olduğunu ifade etti.

1974’ten sonra bölgede gerileme yaşandığını söyleyen Pilli, yatırım yapılmadığını, yatırımların Lefkoşa’ya kaydığını kaydetti.

Pilli, seçim sisteminin değişmesi ve başkanlık sistemine geçirilmesi gerektiğini söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayırlı olmasını diledi. İskele, Karpaz ve Güzelyurt’un ilçeleşmesinin ardından bütçenin tadilatının yapıldığını söyleyen Erhürman, Lefke’nin ilçe olmasına rağmen bütçe ayrılmadığını belirtti.

Erhürman, Lefke’nin ilçe olmasının, lafta kalmaması, gereğinin yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Bafra Turizm Bölgesi’ni örnek olarak gösteren Erhürman, otellerin tamamlanmadığını, turizm bölgesi haline getirilmediğini, yatırımların yapılmadığını söyledi.

Erhürman, bazı şeylerin planlı yapılmadığını, günlük düşünülerek kararlar alındığını dile getirerek, Lefke’nin ilçe olmasına ilişkin de planlama ve ödeneklerin ortada olmadığını söyledi.

Kararın Lefke’ye hayırlı olmasını dileyen Erhürman, bölgenin kendi içinde bir ekonomi oluşturabilecek yapısı olduğunu kaydetti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bafra Organize Turizm Yatırım bölgesini hazırlayan kişilerden biri olduğunu söyleyerek, amaçlarının turizm gelirlerinin ilçeler arasında dağıtılması olduğunu belirtti.

Denktaş, Bafra’da bürokratik sorunlar aşıldığından inşaatların yakında başlayacağını belirtti.

Kumyalı’da yapılması planlanan proje ile ilgili de bilgi veren Denktaş, şirketin arazi satın aldığını, arazinin etrafında ormanlık alan bulunduğunu söyledi.

Denktaş, Lefke’nin 6. ilçe olmasına yönelik gerekecek maddi ihtiyacın, bütçe içinde yedek ödenekler içerisine konduğunu söyledi.

Binası hazır olan Lefke’de ilçeleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini dile getiren Denktaş, bu süreçte yıl içinde maddi eksiklik ortaya çıkabileceğini, buna yönelik alınabilecek tedbirler bulunduğunu ifade etti.

Denktaş, ayrı daireler yerine kaymakamlık altında tek elden sorunların çözülmesine yönelik bir kurumsallaşmaya gidilebileceğini, bunun tartışılabileceğini dile getirdi.

Teşkilat şemalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, önceliklerin belirlenerek, çalışmaların yapılacağını belirtti.

Denktaş, seçim sistemine yönelik de ad hoc komite oluşturularak, başkanlık sisteminin değerlendirilmesinin zamanının geldiğini kaydetti.

TÖRE

UBP milletvekili Zorlu Töre, KKTC’nin batı bölgesini de güçlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Bölgeye ciddi yatırım yapılmadığını söyleyen Töre, bundan sonrası için bölgenin önünün açılacağını belirtti.

Annan Planı’nda bölgenin önemli bölümünün Rumlara verilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Töre, yeni planda bunun olmamasını umduğunu kaydetti.

ÇAKICI

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı, bölge insanının zorda olduğunu, yatırım yapılmadığını söyleyerek, “Lefke’yi siz geri bıraktınız” dedi.

Çakıcı, Lefke’nin ilçe olmasıyla tüm sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını, yatırım yapılması ve bölgeye yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.

Çakıcı, hükümetin bölgeye yönelik hangi proje ve planlamaları yaptığını sordu.

Kıbrıs sorununa yönelik hükümetin içeride farklı, dış dünyaya karşı farklı tutum içinde olduğunu iddia eden Çakıcı, “Sağlam durun, korkmayın. BM’ye başka, Erdoğan’a başka, Güzelyurt’ta halka başka söylersiniz. Gerçek düşüncenizi söyleyin, korkmayın” dedi.

6 ilçe varsa, milletvekili sayısının da eşit olması gerektiğini, 50’nin 6’ya bölünmesi gerektiğini söyleyen Çakıcı, “İlçeleri adil görmek istiyorum” dedi.

Çakıcı, “Lefke’nin ilçeleşmesine evet, ama bu yeterli olmayacak. Hükümetin projelerini duymak istiyoruz” dedi.

SOYER

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Lefke’nin ilçeleşmesinin önemli olduğunu, tarihi bir değerin iade edilmiş olacağını söyledi.

Soyer, Osmanlı ve İngiliz dönemlerinde Lefke’nin merkezi bir bölge ve önemli bir yerleşim yeri olduğunu anımsatarak, tarihe önem verilmediğini belirtti.

Yasanın bir ilk adım olacağını kaydeden Soyer, 1974’ten sonra Lefke’nin çıkmaz sokağa döndüğünü, genç kuşakların bölgeden ayrıldığını, yatırım yapılmadığını söyledi.

Soyer, Yeşilırmak ve Aplıç Kapısı’nın açılması ve ilçeleşme ile ayrı bir dinamizm yaratılacağını belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümünün yalnız Lefke değil, tüm bölgeler için önemli olduğunu dile getiren Soyer, Cenevre sürecine yönelik toplumsal mutabakat sağlanması gerektiğini kaydetti.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, Lefke Üniversitesi’nin 9 bine aşkın öğrencisi bulunduğunu, sayının daha da artacağını, yerel nüfus kadar öğrenci sayısı olduğunu ifade etti.

Tatar, üniversitenin büyük ve önemli bir başarı olduğunu söyledi.

UBP’nin vizyonunda bölgeyi kalkındırma ve hizmet götürme bulunduğunu, hedeflere ulaşılacağına inandığını belirten Tatar, verimliliğin en iyi şekilde artırılmasına yönelik kararlar üretileceğini kaydetti.

ÇAĞLAR

CTP milletvekili Mehmet Çağlar, Güzelyurt Lefke arasında yıllardır süren birliğin ayrılmamasını diledi.

Bölgede sivil toplum örgütlerinin aktif bir şekilde çalışma yürüttüğünü söyleyen Çağlar, bunun ilçeleşmeden sonra da devam etmesini umut ettiğini kaydetti.

Çağlar, cittaslow’un bölge için çok önemli olduğunu, ilçeleştikten sonra buna yönelik çalışmaların daha da ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

Ülkenin verimli toprak oranının önemli bölümünün Lefke bölgesinde olduğunu söyleyen Çağlar, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kararın Lefke halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Lefke’ye bağlı bölgelerle ilgili bilgi veren Evren, dairelerin çalışması ve Teşkilat Şeması’na yönelik eksikliklerinin giderileceğini söyledi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin ilçe olması konusunun 1974’ten beri tartışıldığını, ilçe olmamanın bölge halkını ve ekonomisini gerilettiğini kaydetti.

İlçeleşmenin ilk adım olacağını; hastane, mahkeme, devlet binalarının bölgede mevcut olduğunu söyleyen Özgürgün, ilçeleşmenin ilçenin gerilemesinin durdurulmasında bir adım olacağını belirtti.

Özgürgün, kararın siyasi olmadığını, tüm Meclis’in bu konuda net tavrı olduğunu kaydetti.

Seçilecek milletvekilleri ve devletin kurumlarının, gerileyen yapı üzerinde çalışma yapacağını dile getiren Özgürgün, merkezleşme ile her alanda ilerlemenin yaşanacağına inanç belirtti.

Mali konuda hükümetin üzerine düşeni yapacağını söyleyen Özgürgün, devletin her kurumu ve birimiyle bölgeye hizmet vereceğini kaydetti.

Özgürgün, bölgede milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu kararıyla belirleneceğini, Lefke’den seçilecek olanların da yeni sisteme göre tüm ülke genelinden oy alacağını anımsattı.

Bölgede iki sınır kapısı bulunduğunu söyleyen Özgürgün, Aplıç Kapısı ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Özgürgün, Lefke’ye yeni bir çehre ve yapı gerekli olduğunu söyleyerek, atılması gereken adımların süratle atılması konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını, her hükümetin de üzerine düşeni yapması halinde bölgenin 42 yıl önce kaybettiği durumu yeniden kazanacağını kaydetti.

Cittaslow olarak o bölgenin ruhuna uygun yatırımların yapılması konusuna önem verdiklerini dile getiren Özgürgün, bunu gözeteceklerini, buna yönelik yatırımlar yapılmasını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

LAÜ konusunda talep edilen nakdi yardımın bütçeye konduğunu dile getiren Özgürgün, ilçeleşme için gereken maddi kaynağın ise yedek ödenek kaleminden karşılanacağını söyledi.

Özgürgün, Lefke’nin İskele’den farklı olduğunu, bölgenin altyapısının hazır olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, “Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi.