Lefke adayı için karar günü

Ulusal Birlik Partisi ( UBP ), Lefke Belediye Başkanlığı için bugün üyelerin seçeceği aday ile yarışa katılacak...

Ulusal Birlik Partisi ( UBP ), Lefke Belediye Başkanlığı için bugün üyelerin seçeceği aday ile yarışa katılacak. UBP Lefke Belediye Başkan adayı olmak için üç aday adayı bugün yarışacak.

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdüren UBP, bazı bölgelerdeki adaylarını belirlerken, Lefke Belediye Başkanlığı aday adaylığına Cengiz Topel Hastanesi Hemşirelerinden Doğancı sakini Nadir Tahsildaroğulları, Lefke’de Avukatlık yapan

Lefke’de sakin Timuçin Pirgalıoğlu ve Lefke Belediye Çalışanı ve Lefke Türk Spor Kulübü başkanı Yıltaç Mükellef baş vurdular.

Üç aday adayının başvurması sonucu UBP, bugün ( Cumartesi), Lefke Atatürk Kültür Merkezinde 10.30- 17.00 saatleri arasında Lefke İlçesindeki 628 üyenin katılacağı seçimde en fazla oyu alacak olan aday adayı Lefke Belediye Başkanı adayı olacak.

Lefke Belediye Başkanlığı seçimi için Cumhuriyetçi Türk Partisi şu anda Lefke Belediye Başkanı olan Aziz Kaya’yı tekrar aday göstereceği, Halkın Partisinin de Fehmi Çamlıköylü’yü aday göstereceği söylenirken, diğer partilerin henüz aday gösterip, göstermeyecekleri bilinmemektedir.

(HAVADİS)