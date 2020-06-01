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Lefke Aplıç’ta yangın çıktı, yangın Güney’e doğru ilerliyor

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Lefke Aplıç’ta yangın çıktı, yangın Güney’e doğru ilerliyor
Lefke Aplıç’ta yangın çıktı, yangın Güney’e doğru ilerliyor

Lefke’de Aplıç sınır kapısının güney doğusundaki ormanlık arazide yangın çıktı.

Yangının, rüzgarın etkisiyle Güney Kıbrıs’a doğru ilerlediği belirtildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdüğü aktarıldı.

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