Lefke Aplıç’ta yangın çıktı, yangın Güney’e doğru ilerliyor

Lefke’de Aplıç sınır kapısının güney doğusundaki ormanlık arazide yangın çıktı.
Yangının, rüzgarın etkisiyle Güney Kıbrıs’a doğru ilerlediği belirtildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdüğü aktarıldı.
Lefke’de Aplıç sınır kapısının güney doğusundaki ormanlık arazide yangın çıktı.
Yangının, rüzgarın etkisiyle Güney Kıbrıs’a doğru ilerlediği belirtildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdüğü aktarıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.