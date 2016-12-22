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Lefke artık bir ilçe!

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Lefke artık bir ilçe!
Uzun bir süredir Lefke halkı ve yönetimi tarafınca "ilçe olma" yolundaki atılan adımlar, sonuca erdi. Lefke KKTC'nin 6. İlçesi oldu...

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

CTP Lekfoşa Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Lefke'nin ilçe olmasına yönelik yasa değişikliğini, Hukuk ve Siyasi işler Komitesi’nden oy birliği ile geçirdiklerini kaydetti.

Akansoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Lefke'nin ilçe olmasına yönelik yasa değişikliğini, Hukuk ve Siyasi işler Komitesi’nden oy birliği ile geçirdik.

Lefke halkına hayırlı olsun."

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