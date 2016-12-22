Lefke artık bir ilçe!

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya
CTP Lekfoşa Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Lefke'nin ilçe olmasına yönelik yasa değişikliğini, Hukuk ve Siyasi işler Komitesi’nden oy birliği ile geçirdiklerini kaydetti.
Akansoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Lefke'nin ilçe olmasına yönelik yasa değişikliğini, Hukuk ve Siyasi işler Komitesi’nden oy birliği ile geçirdik.
Lefke halkına hayırlı olsun."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.