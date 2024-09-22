Lefke Avrupa Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Alçılama Workshop'u Düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Ortopedik Protez ve Ortez Uygulama Atölyesi'nde düzenlenen "Ortopedik Alçılama Workshop" etkinliği ile öğrencilerine önemli bir uygulama fırsatı sundu. Etkinliğe eğitmen olarak katılan Bilal Kara, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Workshop’a SHMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel, öğretim görevlileri Op. Osman Söyler, Fahriye Çoban ve Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü öğrencileri katıldı.

Uygulamalı Eğitim ile Deneyim Kazanıldı

Bilal Kara, ortopedik yaralanmalar ve kırık durumlarında doğru alçılama tekniklerini anlattı. Anatomik ve fizyolojik açılardan dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayan Kara, her öğrencinin alçılama işlemini uygulamalı olarak deneyimlemesine olanak tanıdı.

Başarılı geçen workshop sonunda, Bilal Kara'ya Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.