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Lefke Bademliköy’de “Little little into the middle” Sahnelenecek

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Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little little into the middle” adlı oyun, 17 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Lefke Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde sahnelenecek.
Lefke Bademliköy’de “Little little into the middle” Sahnelenecek

 

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little little into the middle” adlı oyun, 17 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Lefke Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde sahnelenecek. Lefke Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz ve halka açık olarak sunulacak olan oyun tiyatro severlere açık havada, eğlenceli bir gösteri sunuyor. Ekoloji, ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlardaki güncel sorunlarımızı mizahi bir üslupla sahneye taşıyan “Little little into the middle” hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla da seyirciye mücadele neşesi vermeyi hedefliyor.

W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa skeçler ekipteki gençlerin yarattığı doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen Şansal tarafından yazıldı. Müziklerin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi. Kolaylaştırıcılığını Nazen Şansal’ın yaptığı oyunda, Alaşya Şansal Rahvancıoğlu: Anlatıcı Orman Cini, Burak Ateş: Hamlet ve Tavşan, Emel Karagözlü Cicibaba: Sakine Fırıldak, Feray Yalçuk: Yaşam Koçu Hayati Foss, İncilay Gök: Godot’yu bekleyen ve Öğretmen Orman Cini, Rojin Yıldırım: Asi(l) Köylü Heykeli ve Öğrenci Orman Cini, Selen Göl: Ağaç, Sevcan Tumay: Soytarı, Sevim Karaçoban: Soytarı, Sezgin Keser: Arif Çokbilir olarak rol alıyorlar.

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