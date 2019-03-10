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Lefke Belediye Başkanı Kaya: Su ile ilgili korkulacak birşey yok

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Lefke Belediye Başkanı Kaya: Su ile ilgili korkulacak birşey yok
Lefke Belediye Başkanı Kaya: Su ile ilgili korkulacak birşey yok

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’de bakır madeni bölgesinden kaynaklanan sızıntıların araştırıldığını açıkladı.

BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Aziz Kaya, Lefke’de geçtiğimiz gün bakır madeni bölgesinden gelen su konusunda önemli açıklamalar yaptı.
Kaya, suyun Güzelyurt’a gidişinin engellenmesi için bakır madeni bölgesinde set çalışmaları başlattıklarını söyledi.
Çarşamba günü söz konusu bölgede suyun göründüğünü ve suyun örneğinin alındığın, mikrobiylojik ağır metal ve çevre analizi için laboratuara gönderildiğini anımsatan Kaya, sonuçların 6-7 gün içerisinde çıkacağını ancak bu süre içerisinde de suyun akışının engellenmesi için bir takım çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Söz konusu bölgede incelemelerin de devam ettiğini ifade eden Kaya, “Gelen su tam sınırda BM gözetleme kulübesinin istikametindeki suyun CMC’nin çalıştığı dönemde madenlerin yığıldığı tepededir. Bu işlenmiş bir maden değil. Bu malzemenin içerisinde herhangi bir kimyasal işlem yapıldığını düşünmüyorum.

Aşırı yağmurlardan sonra su pınarların patlaması ile ortaya çıkan bir sudur. Çünkü bu su söz konusu madenlerin taşındığın toprak yığının dibinden çıkan bir sudur. Ve su, toprağın rengini aldı. Kireçli bir tabakadan dolayı da köpüklenmiş olabilir. İçeriği tahlil sonucundan sonra ortaya çıkacak”dedi.

Bu suyun önün engellenmesi için dün akşam itibaren set çalışması başlatıldığını açıklayan Aziz Kaya, Lefke Belediyesi ve Lefke Kaymakamlığı koordinasyonu çerçevesinde başlatılan çalışmada söz konusu suyun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile GKK’nin iş araçları ve personel ile Lefke’den Güzlyurt’a gidişinin engellendiğini açıkladı.

Söz konusu bölgede yer alan iki dağ arasına 15 metrelik bir set yapılacağını ifade eden Kaya, “orada küçük bir gölet olacak ve gelen su orada hapsedilmiş olacak. Endişelenilecek birşey yok. Sonuç çıkana kadar su söz konusu bölgede hapsedildi” dedi.

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