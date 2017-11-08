Uzun yıllardır kullanılmayan Lefke Belediye Pazarı (Bandabuliya) yenileniyor.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediye Pazarı’nın, belediyenin özkaynakları ile yapılacak olan tadilatlarla farklı kullanım zenginliğine kavuşacak.
Uzun yıllardır kullanılmayan Lefke Belediye Pazarı (Bandabuliya) yenileniyor.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediye Pazarı’nın, belediyenin özkaynakları ile yapılacak olan tadilatlarla farklı kullanım zenginliğine kavuşacak.
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