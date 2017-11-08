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Lefke Belediye Pazarı (Bandabuliya) yenileniyor

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Lefke Belediye Pazarı (Bandabuliya) yenileniyor
Uzun yıllardır kullanılmayan Lefke Belediye Pazarı (Bandabuliya) yenileniyor. 

Uzun yıllardır kullanılmayan Lefke Belediye Pazarı (Bandabuliya) yenileniyor.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediye Pazarı’nın, belediyenin özkaynakları ile yapılacak olan tadilatlarla farklı kullanım zenginliğine kavuşacak.

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