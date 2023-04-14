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Lefke Belediyesi karar alma mekanizmalarına sivil toplumun etkin katılımı projesi uygulama aşamasına geçti

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Lefke Belediyesi karar alma mekanizmalarına sivil toplumun etkin katılımı projesi uygulama aşamasına geçti
Lefke Belediyesi karar alma mekanizmalarına sivil toplumun etkin katılımı projesi uygulama aşamasına geçti

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneğinin “Etkin Katılım” kampanyası çerçevesinde Lefke Örgütler Platformu işbirliğinde Lefke Belediyesi’nin karar alma mekanizmalarına sivil toplumun etkin katılımına ilişkin çalışmalarda uygulama aşamasına geçildiği duyuruldu.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay tarafından yapılan açıklamada, uygulama kapsamında belediyenin katılım bağlamında hangi yöntem ve uygulamalara yer verdiğinin değerlendirilmesi ve sürecin eksikliklerinin saptanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın devamında ise belediye ile görüşülerek sürecin uygulama aşamasında tüm paydaşların dahil edilmesi ve karşılıklı kapasite artırımının güçlenmesi adına tarafların katılımı ile farkındalık ve eğitim çalışmalarının yürütülmesinin planlandığı vurgulandı.

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin 2022 yılının Aralık ayında yerel yönetim organ seçimleri kapsamında başlatmış olduğu Etkin Katılım Kampanyası ile seçim döneminde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve diğer tüm belediye başkan adaylarının katılım standartları belgesini imzalayarak standartların uygulanmasına ilişkin taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.

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