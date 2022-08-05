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Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu: Çöplükte çıkan yangın devam ediyor

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Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, 16 gündür Lefke çöplüğünün yandığını belirterek, belediyeye bir an önce önlem alma çağrısında bulundu.
Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu: Çöplükte çıkan yangın devam ediyor

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke çöplüğünde 19 Temmuz’da başlayan yangının, 16 günü aşkın bir süredir söndürülemediğini belirterek, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde Lefke merkez ve yakın çevresinin duman altında kaldığına, nefes bile almanın ızdırap haline dönüştüğüne dikkat çekildi.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, ”Lefke halkı, duman altında kalma, kanserojen hava soluma ve evinde huzur ile oturup pencere açamama durumuna kesinlikle mahkum edilemez” denilerek, Lefke Belediyesi’ne önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Güzelyurt bölgesinden gelen çöp kamyonları ile tankerlerle taşınan hellim suyu atıklarının Lefke çöplüğüne taşınması ve boşaltılmasının da önemine dikkat çekilen açıklamada, bugün mesai bitimine kadar durdurulmaması halinde yasal eyleme gidileceği ifade edildi.

“LEFKE ÇÖPLÜĞÜ HEMEN MESKUN ALAN DIŞINA ÇIKARILMALIDIR”

“ 1- Çöp sorununa nihai çözüm getirmesini umut edilen AB projesinin gerçekleşmesi için her türlü çaba harcanmalıdır. Bu gerçekleşene kadar,

2- Lefke çöplüğü hemen meskun alan dışına çıkarılmalıdır,

3- Lefke çöplüğüne taşınan çöp hacminin azaltılması için, öncelikle Güzelyurt Belediye hudutlarından toplanan çöpün Lefke’ye taşınması hemen şimdi durdurulmalı ve Güzelyurt Belediyesi kendi çöp sorununu kendi hudutları içerisinde veya alternatif çöplüklerde çözmelidir,

4- Güzelyurt bölgesinden gelen çöp kamyonları ile tankerlerle taşınan hellim suyu atıklarının Lefke çöplüğüne taşınması ve boşaltılması durdurulmalıdır,

5- Lefke çöplüğüne taşınan vidanjör ve peyniraltı suları arıtma tesisinde arıtılıp sulama suyu olarak kullanılmalıdır.

6- İlçede katı ve sıvı atıkların yönetimi; toplanması, taşınması ve bertarafı noktasındaki eksiklikler süratle tespit edip gerekli önlemlerin alınması ve çağdaş uygulamalara geçerek bundan sonra oluşacak olumsuz durumlar ortadan kaldırılmalıdır,

7- Çöplüğe ulu orta ulaşılamaması ve kontrollü çöp boşaltılması amacıyla geçmişte olduğu gibi çöplüğün 24 saat izlenmesi sağlanması için bekçi ve kamera sistemi devreye konmalıdır. Çöp alanına girişlerin kontrollü yapılabilmesi için gerekli fiziki tedbirler alınmalıdır,

8- Atıkların bertarafı konusunda yapılacak strateji çalışması yapılmalıdır (Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak hertürlü desteği vermeye ve katkı koymaya hazırız).”

Açıklamada, “Lefkeliler Lefke’nin doğasında olan temiz çevrede yaşama ve temiz hava teneffüs etmeye her zamankinden daha layıktırlar” ifadelerine yer verildi.

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