  • BIST 2.540,36
  • Altın 1024.392
  • Dolar 17.1959
  • Euro 18.5166
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAPolikistik Over Sendromu’na dikkat!

Lefke Ceviz Festivali düzenleniyor

» »
11-12 Haziran Tarihlerinde Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği tarafından Ceviz Festivali düzenleniyor
Lefke Ceviz Festivali düzenleniyor

Uluslararası turrizim marka değerlerinden biri olan Cittaslow ünvanı taşıyan Lefke’de her yıl  Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliği ile düzenlenen Ceviz Festivali bu yıl 11-12 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

Yılın belli dönemlerinde Lefke ve Köyleri’nin tanıtılması, bölgeye özel ürünlerin katma değerinin artırılarak niş ürün haline gelmesi ve bölgenin turizm marka değerinin artırılması ile ilgili çalışmaların bir parçası olarak düzenlenen ürün festivallerinden biri olan Ceviz Festivali bu yıl iki gün olarak düzenleniyor.

Lefke ve Köylerinde üretim yapan üreticilerin yanı sıra, adanın her yerinden üretim yapan küçük üreticilerin ürünlerini sergileme ve tanıtma imkanı bulduğu festivalde bu yıl, yerli gruplarının müzik dinletileri, sergiler, yarışmalar ve kültür gezileri ile ziyaretçilere farklı bir gün yaşatılması hedefleniyor.

Festival süresince belirli saatlerde rehber eşliğinde düzenlenecek olan Lefke Turları ile Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi keşfetme imkanı bulacak olan ziyaretçiler, ayni zamanda yerli üreticiler tarafından hazırlanıp satışa sunulacak olan Macunlar, Likörler, Reçeller ve El İşlerinnin satışının yapılacağı stantları ziyaret ederek alışveriş yapma imkanı bulacaklardır.

Festival süresince, Lefke Belediyesi Kadın Kursu tarafından hazırlanan El Emeği Göz Nuru Sergisi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin El İşi Sergisi, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri Resim Sergisi ve Nesrin Anı Resim Sergisi de ziyaret edilebilecektir.

12 Haziran günü ise, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, ülkenin gastronomi kültürüne çok emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkemizin gerekse bölgemizin tanıtılmasına katkı koyan Zihni Türksel anısına Ceviz Macunu yarışması düzenlenecektir.

Bunun yanında ‘İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’ kapsamında  kamp yapacak olan gençlik grupları Lefke ve Köylerinin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini keşfetme imkanı bulacaklardır.

 

ceviz-fest-1.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detayın bugünkü manşeti09 Haziran 2022 Perşembe 08:20
  • Bir haftada 279 pozitif vaka!08 Haziran 2022 Çarşamba 19:42
  • Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komite görüş ve önerileri dinledi08 Haziran 2022 Çarşamba 18:57
  • Bakan Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın’la görüştü08 Haziran 2022 Çarşamba 18:52
  • KTGB eylemlerine bu akşam başlıyor!08 Haziran 2022 Çarşamba 18:45
  • Kamacıoğlu: “İhracatımızın önünü açmak için buradayız”08 Haziran 2022 Çarşamba 18:34
  • "KIB-TEK Geriye dönük zam uygulamaya çalışıyor!"08 Haziran 2022 Çarşamba 18:23
  • Dikkat Ülke Geneli Elektik Kesintisi Gerçekleşecek08 Haziran 2022 Çarşamba 18:18
  • CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek!08 Haziran 2022 Çarşamba 18:16
  • Sigortaların yükümlülüğü 300 bin08 Haziran 2022 Çarşamba 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti