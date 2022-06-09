Lefke Ceviz Festivali düzenleniyor

11-12 Haziran Tarihlerinde Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği tarafından Ceviz Festivali düzenleniyor

Uluslararası turrizim marka değerlerinden biri olan Cittaslow ünvanı taşıyan Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliği ile düzenlenen Ceviz Festivali bu yıl 11-12 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

Yılın belli dönemlerinde Lefke ve Köyleri’nin tanıtılması, bölgeye özel ürünlerin katma değerinin artırılarak niş ürün haline gelmesi ve bölgenin turizm marka değerinin artırılması ile ilgili çalışmaların bir parçası olarak düzenlenen ürün festivallerinden biri olan Ceviz Festivali bu yıl iki gün olarak düzenleniyor.

Lefke ve Köylerinde üretim yapan üreticilerin yanı sıra, adanın her yerinden üretim yapan küçük üreticilerin ürünlerini sergileme ve tanıtma imkanı bulduğu festivalde bu yıl, yerli gruplarının müzik dinletileri, sergiler, yarışmalar ve kültür gezileri ile ziyaretçilere farklı bir gün yaşatılması hedefleniyor.

Festival süresince belirli saatlerde rehber eşliğinde düzenlenecek olan Lefke Turları ile Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi keşfetme imkanı bulacak olan ziyaretçiler, ayni zamanda yerli üreticiler tarafından hazırlanıp satışa sunulacak olan Macunlar, Likörler, Reçeller ve El İşlerinnin satışının yapılacağı stantları ziyaret ederek alışveriş yapma imkanı bulacaklardır.

Festival süresince, Lefke Belediyesi Kadın Kursu tarafından hazırlanan El Emeği Göz Nuru Sergisi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin El İşi Sergisi, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri Resim Sergisi ve Nesrin Anı Resim Sergisi de ziyaret edilebilecektir.

12 Haziran günü ise, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, ülkenin gastronomi kültürüne çok emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkemizin gerekse bölgemizin tanıtılmasına katkı koyan Zihni Türksel anısına Ceviz Macunu yarışması düzenlenecektir.

Bunun yanında ‘İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’ kapsamında kamp yapacak olan gençlik grupları Lefke ve Köylerinin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini keşfetme imkanı bulacaklardır.