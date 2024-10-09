Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, terk edilen köpeklere "başıboş" dedi, tehlike oluşturduklarını iddia etti!

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Tamer Dayıoğlu, bölgede sokağa terk edilen köpekleri "başıboş" olarak niteleyerek, bu durumun hem halk sağlığı hem de güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Bölgede sokağa atılan köpeklerle ilgili Dayıoğlu "başıboş köpekler"in, özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehlike arz ettiğini, çeşitli saldırı ve yaralanma vakalarının artmasıyla daha da belirgin hale geldiğini savundu.

Gemikonağı’nda bir yaşlı şahsın saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldığını, Lefke Merkez’de de iki kişinin ısırıldığını iddia eden Dayıoğlu, Lefke ve özellikle Gemikonağı’nda terk edilen köpekleri bir kez daha "başıboş" olarak değerlendirerek, bu köpeklerin motorlu araçlara ve yaşlılara saldırdığını kaydetti.

Dayıoğlu “Defalarca dernekler ve belediye başkanı ile yapılan toplantılarda dile getirilen bu sorun, dikkate alınmamış ve aynı durum devam etmiştir. Bilindiği üzere, başıboş köpekler konusu yerel yönetimlerin sorumluluğu altında olup, belediye yasalarında belirtilmiştir. Ancak ne yazık ki, ‘Ben yaparım olur’ zihniyetiyle sorunlar devam etmektedir" dedi.

Dayıoğlu, şöyle devam etti:

"Lefke ilçesinde başıboş köpeklerin yarattığı tehlikeye karşı, yetkililerin hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmesi beklenmektedir. Atılacak adımlar hem halk sağlığını koruyacak hem de güvenliği artıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve yetkililere destek vermeye davet ediyoruz”.