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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle eylem düzenledi

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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle eylem düzenledi.
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle eylem düzenledi

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütü Platformuna üye derneklerin ve ülkedeki diğer çevre örgütlerinin de destek verdiği eylemde, CMC maden kirliliğinin hala temizlenmemiş olması ve Güney Kıbrıs’ta devam eden madencilik faaliyetleri protesto edildi. Eylemde ilk sözü alan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, Kuzey Kıbrıs’ın her yerinde ne yazık ki çevre kirliği bulunduğunu,

CMC maden kirliliğinin ise tüm ülkenin en büyük çevre felaketi olduğunu belirterek, bölge halkı olarak yıllardır bu kirliliğin rehabilite edilmesi için çalıştıklarını söyledi. Hızlı, CMC alanının temizlenmesi için bir devlet vizyonu bulunmadığını savunarak, Bakanlar Kurulunun 21 Mayıs 2020de Port İsbi şirketinin sözleşmesini feshi kararıyla ilgili mahkeme sürecinin bir an önce sonlandırılması çağrısı yaptı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da yıllardır CMC alanının temizlenmesiyle ilgili hiçbir gelişme sağlanamadığına dikkati çekerek, bunun Lefke bölgesine gösterilen ilgisizliğin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Kaya, Lefke bölgesinin ilçe olmasına rağmen çözülmemiş ve kangrenleşmiş birçok sorunu bulunduğunu ifade ederek, Lefke’ye gereken özenin gösterilmesi için mücadelenin daha farklı şekillerde sürdürülmesi gerektiğine inanç belirtti.   

Eylemde daha sonra Aplıç kapısına gidilerek Güney Kıbrıs’ta devam eden madencilik faaliyetleri protesto edildi. Burada söz alan Kıbrıs Çevre Paydaşları Formu Genel Sekreteri Hatice Benan, Kıbrıs’ın ekosisteminin hiçbir sınırla ikiye bölünemeyeceğini bu yüzden hep birlikte yapılan mücadelenin daha anlamlı olduğunu kaydederek, maden kirliliğinin insan ve çevre sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini ve bu konudaki mücadeleye her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Eylemde, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, Lefke Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vehit Nekibzade ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Nermin Şanlıdağ da söz alarak destek belirtti.

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