Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, sadece Lefke’de değil tüm adada ağır metal içeren her türlü madenciliğe karşı olduklarını belirtti.

Dernek, yazılı açıklamasında, CMC alanının, bilim insanlarının önereceği yöntem ile rehabilite edilmesi ve tarıma, eğitime, turizme kazandırılma gerektiğini kaydetti.

5 Haziran Dünya Çevre gününde halen 2000 dönümden fazla denize sıfır bir bölgede bulunan CMC maden atıkları ile yaşanmakta olduğunu ifade eden Dernek, şunları dile getirdi:

“1995 yılından beri Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak CMC maden atıklarının temizlenip alanın bölgeye kazandırılması için sürekli çalışmalar yapmaktayız.

Çeşitli uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenleyerek sağlığa ve çevreye etkisi, temizlenme ve çözüm yolları bilim insanları tarafından bilimsel olarak defalarca açıklanmış, bilimsel makaleler olarak yayınlanmıştır. Yine AB destekli 1.2 milyon Euroya bir ihale açılmış ve ihaleyi kazanan Hollandalı Plejades firması tarafından 1.5 yıl süren detaylı bir araştırma ve analizler sonucunda çok önemli ve değerli sonuçlar çıkarılmıştır.

Bilindiği gibi CMC alanını temizleyip Serbest Liman yapmak için ilgili alan 26 Mayıs 2003 yılında Doba İnvestments Ltd. ve Serbest Liman ve Bölgeler Yönetim Kurulu arasında imzalanan sözleşme ile daha sonra 26.05.2007 tarihinde tadil edilerek Kiralayan olarak Port İsbi Cyprus Free Zone Marine & Logistic Service Ltd. olarak değiştirilmiş ve ayni şekilde 26.09.2007, 23.10.2007, 16.05.2012, 22.05.2012, 14.07.2016 ve 26.12.2016 tarihlerinde 7 kez tadil sözleşmesi ile Port-İsbi firmasının kirasında bulunmaktadır.

Bu sözleşme 14 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ve 21 Mayıs 2020 tarihinde Resmi gazetede de yayınlanarak fesh edilmek için gerekli fesih ihbarının gönderilmesine ve tahliye prosedörünün başlatılmasına karar verdi.

Sözleşme 2016 yılında Kalyoncu hükümeti döneminde de iptal edilmişti. Ardından Hükemet değişikliği ve Port-İsbi’nin hukuğa başvurması ile iptal edilen sözleşme için iptal kararı üretilmişti.

Port-İsbi sözleşmesi gereği ÇED raporu olmadan CMC alanında herhangi bir çalışma yapamazken, çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı çalışmalar yaptığını fotoğraflar ile ilgili bakanlıklara iletmiş ve sözleşmenin iptali edilmesi için başvuruda bulunmuştuk. İlgili bakanlardan aldığımız cevap “tazminatı ödeyemeyiz” olup sözleşme iptal edilmemişti.

Port İsbi ile imzalanan sözleşmenin iptalinin ani bir kararla olması ve pandemi döneminde gerçekleşmesi hepimize CMC alanına talip olan diğer firmaya mı kiralanıyor diye endişe uyandırmıştır. Bu konuda Hükümet yetkililerinden bilgi talep etmekteyiz.”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak ve Lefke’deki tüm STÖ’ler olarak hep birlikte sadece Lefke değil tüm adada ağır metal içeren madenciliğe karşı olunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“CMC alanı, bilim insanlarının önereceği bilimsel bir yöntem ile rahabilete edilmesi ve alanın tarım, eğitim, turizm sektörlerinde kullanılır bir şekle getirilmesi için hükümete herzamanki gibi çağrı yapıyoruz.

CMC alanı için yapılacak her türlü çalışmada, hazırlanacak teknik şartname, sözleşme ve kiralanma amacı gibi konularda karar verici kurumlar ile derneğimiz ile Lefke’deki tüm STÖ’lerin, Lefke Avrupa Üniversitesindeki değerli bilim insanları, hocalarımızın, KKTC’deki bilim yuvası üniversitelerimizden ve ayrıca Lefke Belediyesi’nden oluşacak bir kurulun da olması ile çalışma yapılmasını talep ediyoruz.

Yine Halkı temsil eden Milletvekillerimizden, 5 Haziran Dünya Çevre gününde Cumhurriyet Meclisimizde “KKTC’de ağr metal içeren her türlü maden çalışmasının yasaklandığını” ve bu kararın yasallaştırılması konusunda bir karar üretmeleri istiyoruz. Böyle bir karar ile tüm KKTC halkının sağlığını ve geleceğini düşündüklerini göstermiş olacaklardır.”