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Lefke çevresinde elektrik kesintisi

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Lefke ve çevresindeki bazı köylerle iş yerlerine Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.30’dan 15.30’a kadar elektrik verilemeyecek.
Lefke çevresinde elektrik kesintisi

Lefke ve çevresindeki bazı köylerle iş yerlerine Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.30’dan 15.30’a kadar elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’den yapılan açıklamaya göre, kesintiden şu bölgeler etkilenecek:
“Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı”

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması rica edildi.

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