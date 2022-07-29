Lefke çöplüğündeki yangına helikopter müdahale etti

Lefke çöplüğünde 10 gündür devam eden yangın, henüz tam olarak kontrol altına alınamadı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangın söndürme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deveci, yangın helikopterinin Lefke’deki yangını kontrol ettiğinin bilgisini aktarırken, Kaya ise helikopterin geldiğini ve ‘beş’ kova su dökerek gittiğini vurguladı.

“BELEDİYE VE İTFAİYE EKİPLERİ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Kaya, yangın helikopterinin 14.30 civarı geldiğini ve yalnızca beş kova su dökerek gittiğini ifade etti. Belediye ve itfaiye ekipleri olarak çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kaya, “Neden beş kova su döküp gittiğini bilmiyorum” diye konuştu.

“ATEŞ YOK FAKAT DUMANLANMA DEVAM EDİYOR”

Helikopterlerin fazla bir müdahale de bulunmadığını dile getiren Kanat, şu an ateş olmadığını fakat dumanlanmanın devam ettiğini belirtti.