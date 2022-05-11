Lefke Gazi Lisesi Ortaokul Öğrencilerine ''Trafik Farkındalık Eğitimi'' Verilecek

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı KKTCELL Trafik Eğitim Parkı Yöneticisi Mehmet Zeki Avcı, yarın saat 10.00’da Lefke Gazi Lisesi Ortaokul öğrencilerine “Trafik Farkındalık Eğitimi” verileceğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Avcı, Lefke Gazi Lisesi ortaokul öğrencilerinin, parktaki derslikte 40 dakika görsellerle destekli teorik eğitim alacağını ardından parkurda akülü araçları kullanarak pratik eğitim yapacaklarını kaydetti.

Avcı, öğrencilerin, eğitimde yaya kuralları ve araç içerisinde nasıl davranacakları hakkındaki kuralların yanı sıra güvenli bisiklet sürüşü ile ilgili temel bilgileri de öğreneceklerini ifade etti.

Pratik eğitim ardından, emniyet kemeri simülatörünün tanıtımının yapılacağını, gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin, simülatörü kullanmasının sağlanacağını kaydeden Avcı, simülatör sayesinde kullanıcının, olası bir çarpma anında ya da aracın takla atması sonucu emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrenebileceğini vurguladı.