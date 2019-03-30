Lefke, Güzelyurt, Lapta, Girne, Taşkent’te bu akşam yine yoğun yağış beklentisi var.

Lefke, Güzelyurt, Lapta, Girne, Taşkent’te bu akşam yine yoğun yağış beklentisi var.

Başbakan Erhurman:

" Lefke, Güzelyurt, Lapta, Girne, Taşkent’te bu akşam yine yoğun yağış beklentisi var. Gerekli olmadıkça yolları kullanmayalım."

Başbakan Erhürman: Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yolları çok kullanmasın

İşte satır başları...

Kalknalı ve Gönyeli Barajlarında taşmalar var ancak bunlar kontrollü taşmalardır.

Lefkoşa Devlet Hatsanesi'nde gerekli tedbirler alındı.

Lefkoşa Girne yolunda tek şeritten ulaşım sağlanıyor.

Vatandaşlar çok gerekli olmadıkça yolda olmasınlar, şiddetli yağmur ihtimali var.

* Haspolat ve Taşkent'teki yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye hazırız, evlerinin dışında ikamet etme imkanımız da vardır.

Erhürman: Yarın akşama kadar tüm yurttaşlarımızın tedbir alması ve gerekli olmadıkça yollarda olmaması çağrısını yinelerim.