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Lefke- Güzelyurt yolunda kaza

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Lefke- Güzelyurt ana yolunun Yeşilyurt yakınlarında gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki yaya Abdullah Keskin hayatını kaybetti.
Lefke- Güzelyurt yolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre ölümle sonuçlanan trafik kazası bugün saat 00.05’te oldu.

Lefke’de sakin Hasan Yılmaz (E- 33), NH 233 plakalı salon aracıyla Güzelyurt istikametine seyrederken dikkatsizliği sonucu Yeşilyurt yakınlarında  yolun kuzeyinden güneyine yürüyen yine Lefke’de ikamet eden Abdullah Keskin’e (E-22) çarptı.

Kaza sonucu yaya Abdullah Keskin kaza yerinde yaşamını yitirirkena araç sürücüsü Hasan Yılmaz tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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