Lefke- Güzelyurt yolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre ölümle sonuçlanan trafik kazası bugün saat 00.05’te oldu.
Lefke’de sakin Hasan Yılmaz (E- 33), NH 233 plakalı salon aracıyla Güzelyurt istikametine seyrederken dikkatsizliği sonucu Yeşilyurt yakınlarında yolun kuzeyinden güneyine yürüyen yine Lefke’de ikamet eden Abdullah Keskin’e (E-22) çarptı.
Kaza sonucu yaya Abdullah Keskin kaza yerinde yaşamını yitirirkena araç sürücüsü Hasan Yılmaz tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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