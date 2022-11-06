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Lefke Hurma Festivali’nin 13. Bugün Başladı

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Lefke Hurma Festivali’nin 13. Bugün Başladı
Lefke Hurma Festivali’nin 13. Bugün Başladı

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen hurma festivalinin bu yıl 13’üncüsü düzenleniyor.

Hurma ürününü tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak, üreticilerin desteklenmesi ile Kıbrıs kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festival, Lefke Çarşı Merkezi’nde yer alıyor.

Kurdele kesimi ile başlayan festivalde ilk olarak Lefke Belediyesi halk Dansları ekibi gösteri sundu.

Ardından festivalin açılış konuşmasını yapan Lefke Turizm Derneği Başkanı Nermin Şanlıdağ, Lefke denince akla gelen hurma ağaçlarının kırmızı palmiye böceği tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, b konuda mücadele sürmesine rağmen birçok hurmanın kaybedildiğini söyledi.

Şanlıdağ, dernek olarak yaptıkları projelerle yerel üretime destek verdiklerini kaydederek, Lefke ve bölgesine yeni kazanımlar sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da belediye olarak üretimin her safhasına destek verdiklerine dikkati çekerek, üretim sayesinde insanların yaşadıkları topraklara dört elle sarıldığını belirtti.

Festivallerle bölgedeki ürünlere ekonomik değer kazandırıldığını kaydeden Kaya, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.
Saat 18.00’e kadar sürecek festivalde, gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalde kurulan stantlarda hurma ürününün yanısıra Kıbrıs’ a özgü yiyecek, içecek ve el emeği ürünler de satışa sunuluyor.

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