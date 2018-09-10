Lefke Kaza Mahkemesi kapatıldı.

Lefke’nin ilçe yapılmasından sonra, 2017 yılı ortalarında Lefke Mahkemesi Kaza Mahkemesine dönüştürülen Lefke Mahkemesi kapatıldı. Yüksek Adliye Kurulu17.09.2018 tarihinden itibaren LefkeKaza Mahkemesi davalarının Güzelyurt’ta görüşülmesi kararı alırken, Lefke Kaza Mahkemesinin kapatılmasına tepki içinbugün eylem düzenlendi.

Mahkemenin kapatılmasını protesto etmek ve Lefke bölgesinin diğer sorunlarını duyurmak için, bugün, saat:10.00’daLefke Kaymakamlık binası önündeLefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu eylem yaparak, Lefke Bölgesinin sorunlarını dile getirdi.

Bilindiği üzere Lefke Kaza Mahkemesi 1950 yıllarda açılarak 70 yıla yakın bir zamandır görev yapmaktaydı.

Lefke Kaza Mahkemesinin kapatılması ile ilgili olarak Lefke Sivil Toplum Örgütü üyelerinden Teoman Oktay, yapmış olduğu açıklamada, eski Cumhurbaşkanı,rahmetli Rauf Denktaş, kaleme aldığı "Gargot Deresi" kitabında babasının,Lefke mahkemesinde hakimlik yaptığını ve köyden Lefke mahkemesine at ile geldiğini dile getirip yazmıştı. Rum Güzelyurt'tu geliştirirken Lefke mahkemesini kapatmak için çok uğraştı ve başaramadı dedi.

Teoman Oktay açıklamasına devamla, biz Lefke'yi ilçe yaptık ama Rumun yapamadığını yaptık.Türk yargıçların ilk görev yaptığı ve Türklerin hakim olduğu Kıbrıs Türkleri için tarihi öneme sahip bir mahkemeyi kapattık ifadesinde bulundu..