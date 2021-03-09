Lefke Köylerinde Gıda Yardımı Yapıldı

Lefke Belediyesi ile “Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” koordinatörlüğünde Lefke Bölgesine Covid 19 Pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda yardımı yapıldı.

Aziz Kaya başkanlığındaki Lefke Belediyesi ile Emel Yılmaz başkanlığındaki “Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” üyelerinin organizasyonunda Lefke bölgesinde Covid 19 Pandemi nedeniyle yardıma muhtaç ailelere gıda yardım paketi dağıtımı yapıldı.

Lefke Belediyesine bağlı köylerde KKTC vatandaşı, işçi ve yabancı öğrencilerden oluşan yardıma muhtaç ailelere Lefke Belediyesi ile “Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığı bildirildi. Lefke Belediyesi ve “Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” üyelerinin katkıları ile toplanan gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 350 gıda paketi, Cuma günü saat 15: 00 itibariyle ihtiyaçlı kesimlere ulaştırıldı. Organizasyon ve dağıtım esnasında, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” Kurucu Başkanı Emel Yılmaz ile kurucu üyelerden UBP Lefke Meclis Üyesi Naciye Özesat, kurucu üye YDP Lefke Kadın Kolları Başkanı Ömür Basmacı da hazır bulundu.

Lefke Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya gıda yardımlarının yapılmasında katkı koyan; KKTC Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’a, KKTC Süt İmalatçıları Birliği olarak katkı koyan Gülgün Süt Ürünleri’ne, Avunduk Süt Ürünleri’ne Reha Süt Ürünleri’ne M. Başler Süt Ürünleri’ne Arden Gıda’ya Pak Süt’e Birel Sütçülük’e , Şevket Seren’e Taylan Süt Ürünleri’ne Gülünce Hellimleri’ne Cihan Ser’e, KKTC Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen’e, Les Ambassadeurs adına Halil Falyalı’ya, Ramadan Cemil İşletmeleri’ne, Hacı Ali İşletmeleri’ne, Luman Çilekleri adına Gülşen Luman’a ve Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi Başkan ve üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.