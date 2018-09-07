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Lefke Platformu eylem yapacak

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Lefke Platformu, pazartesi Lefke Kaymakamlığı binası önünde Lefke ilçe sorunlarını bir kez daha gündeme getirmek üzere eylem yapacağını açıkladı.
Lefke Platformu eylem yapacak

Lefke Platformu, pazartesi Lefke Kaymakamlığı binası önünde Lefke ilçe sorunlarını bir kez daha gündeme getirmek üzere eylem yapacağını açıkladı.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu yaptığı açıklamada, Lefke bölgesinin sorunlarının çözülmesi bir yana, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınması ve Lefke Çalışma Dairesi’nin kapatılması ile artarak devam ettiğini belirtti.

Hükümetin bölge sorunlarının çözümünü başlatıncaya kadar ve Lefke gerçek bir ilçe kimliği kazanana kadar sürekli eylem kararı aldıklarını da açıklayan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, ilk eylemlerini 10 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da yapacaklarını duyurdu.

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