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Lefke Polis Karakolu Telefon Hatları Arızalı.

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Lefke Polis Karakolu Telefon Hatları Arızalı.
Lefke Polis Karakolu Telefon Hatları Arızalı.

Lefke bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Lefke Polis Karakoluna ait mevcut hatlar devre dışı kalmıştır. Arıza giderilinceye kadar Lefke Polis Karakoluna 0548 811 6754 çağrı numaralı hattan ulaşılabilir.

 

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