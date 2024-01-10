  • BIST 7764.69
  • Altın 1959.312
  • Dolar 29.9717
  • Euro 32.8253
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, bölge için polis müdürlüğü ve mahkeme talebinde bulundu

» »
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, bölge için polismüdürlüğü ve mahkeme talebinde bulundu
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, bölge için polis müdürlüğü ve mahkeme talebinde bulundu

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulması ve Lefke Kaza Mahkemesi’nin bir an önce Lefke merkezdeki mahkeme binasında oturum yapması talebinde bulundu.

Konuyla ilgili platformdan yapılan yazılı açıklamada, Lefken’nin 30 bin kişilik bir ilçe olduğu belirtilerek, bölge için polis müdürlüğü ile mahkemenin gerekliliği dile getirildi. Açıklamada, “suç işleyenlerin suçu işledikleri yerde yargılanmaları, önemli bir gösteri etkisi oluşturur ve bu da suç işlenmesinin önüne geçme hususunda ciddi bir caydırıcılık unsurudur” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?10 Ocak 2024 Çarşamba 08:47
  • Perşembe gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor10 Ocak 2024 Çarşamba 08:16
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek10 Ocak 2024 Çarşamba 08:15
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu cuma günü toplanıyor10 Ocak 2024 Çarşamba 08:13
  • Asgari Ücretin 24 Bin TL civarında olması bekleniyor...09 Ocak 2024 Salı 17:51
  • Gardiyanoğlu: Hem işçi hem işverenin mutlu olacağı bir rakam belirleyeceğiz09 Ocak 2024 Salı 17:51
  • Güzelyurt yarın elektriksiz kalacak...09 Ocak 2024 Salı 17:41
  • Nöbetçi Eczaneler-9 Ocak 202309 Ocak 2024 Salı 17:10
  • Tatar, Güzelyurt'ta narenciye ihracatı hakkında bilgi aldı09 Ocak 2024 Salı 17:10
  • Güzelyurt yarın elektriksiz kalacak...09 Ocak 2024 Salı 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti