Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, bölge için polis müdürlüğü ve mahkeme talebinde bulundu

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulması ve Lefke Kaza Mahkemesi’nin bir an önce Lefke merkezdeki mahkeme binasında oturum yapması talebinde bulundu.

Konuyla ilgili platformdan yapılan yazılı açıklamada, Lefken’nin 30 bin kişilik bir ilçe olduğu belirtilerek, bölge için polis müdürlüğü ile mahkemenin gerekliliği dile getirildi. Açıklamada, “suç işleyenlerin suçu işledikleri yerde yargılanmaları, önemli bir gösteri etkisi oluşturur ve bu da suç işlenmesinin önüne geçme hususunda ciddi bir caydırıcılık unsurudur” denildi.