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Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu eylem gerçekleştirdi

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Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu yarım kalan Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun henüz tamamlanmaması gerekçesiyle eylem düzenledi.
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu eylem gerçekleştirdi

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu yarım kalan Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun henüz tamamlanmaması gerekçesiyle eylem düzenledi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na üye sivil toplum örgütü başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının konuyla ilgili olarak bir an önce adım atması talep edildi.

Bölgede yolun tamamlanmasında engel teşkil eden ve henüz kaldırılmayan ağılın önünde yer alan eylemde söz alan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, yolla ilgili verilen sözler ve yapılan açıklamalar olmasına rağmen yolu kesen ağılın kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılmadığını belirterek, Lefke bölgesinin hükümetler tarafından hiçe sayıldığını savundu.  

Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vehit Nekibzade de 8 yılı aşkın süredir bitirilemeyen Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunda istimlak sorununun çözülmesinin ardından şimdi de ağıl ve zeytin ağaçlarının taşınması ile karşılaştıklarını anlatarak, sorunların çözülüp bu yolun hemen bitirilmesi için Ulaştırma Bakanını göreve davet etti.

Bölgedeki ağıl sahibi Ertay Paşa da kendisine yer gösterilmesi halinde ağılını taşımaya hazır olduğunu vurgulayarak, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda henüz bir çözüme ulaşamadıklarını söyledi. 

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