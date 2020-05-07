  • BIST 98.916
  • Altın 394,386
  • Dolar 7,2333
  • Euro 7,8022
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Lefke Vakfı Aziz Fedai’nin Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

» »
Lefke Vakfı Aziz Fedai’nin Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
Lefke Vakfı Aziz Fedai’nin Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Lefke Vakfı, Vakıf Kurucular Heyeti Başkanlığı yapmış,  Lefke Sancak Serdarı Aziz Fedai’nin ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, Fedai’yi büyük bir özlemle andıklarını; manevi huzurunda saygıyla eğildiklerini belirtti.

Lefke Vakfı tarafından yayınlanan mesajda, Fedai’nin ölüm yıldönümü olan yarın, Covid-19 virüsü nedeniyle her yıl olduğunun aksine Lefke Mezarlığı’ndaki  mezarı başında anılamayacağı da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Geçişleri yasaklayan Kıbrılı Türklerdir"07 Mayıs 2020 Perşembe 11:17
  • Bağzıbağlı: Dün 578 kişi ülkeye girdi07 Mayıs 2020 Perşembe 10:59
  • Hekim Örgütlerinden “Extend Broadband” Şirketine Teşekkür07 Mayıs 2020 Perşembe 10:51
  • Reuters, İngiltere’de Hayatını Kaybeden Kıbrıslı Türk Bakımevi Çalışanı Sonya Kaygan’ın Hikayesini Dünyaya Duyurdu07 Mayıs 2020 Perşembe 10:49
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Hastaneye 6 Adet Laringoskop Seti Ve 20 Adet Zor Entübasyon Stilesi Bağışladı07 Mayıs 2020 Perşembe 10:40
  • KTTB: Açılma Günlerinde Risk Grubundaki Kişiler07 Mayıs 2020 Perşembe 10:23
  • Meteoroloji’den ‘fırtına’ uyarısı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:53
  • KTÖS: “Okullara salgın ile mücadelede ek bütçe ayrıldı mı?”07 Mayıs 2020 Perşembe 09:16
  • Alsancak ve Lapta'da elektrik kesintisi07 Mayıs 2020 Perşembe 09:03
  • KKTC'de tedavi gören son korona virüs vakası da tedavi edildi07 Mayıs 2020 Perşembe 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti