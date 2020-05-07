Lefke Vakfı Aziz Fedai’nin Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Lefke Vakfı, Vakıf Kurucular Heyeti Başkanlığı yapmış, Lefke Sancak Serdarı Aziz Fedai’nin ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, Fedai’yi büyük bir özlemle andıklarını; manevi huzurunda saygıyla eğildiklerini belirtti.
Lefke Vakfı tarafından yayınlanan mesajda, Fedai’nin ölüm yıldönümü olan yarın, Covid-19 virüsü nedeniyle her yıl olduğunun aksine Lefke Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılamayacağı da kaydedildi.
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