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Lefke ve Derinya sınır kapılarındaki çalışmalar

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Lefke ve Derinya sınır kapılarındaki çalışmalar
Lefke (Aplıç) Kapısı’nın açılmasına yönelik hazırlıklar çerçevesinde Kalopanayotis-Lefke yolunun iyileştirilmesi amaçlı Rum Bayındırlık Dairesi ile projeden sorumlu şirketin dün bir sözleşme imzaladıkları haber verildi.

Kalopanayotis-Lefke yolunun iyileştirilmesinin, Lefke-Aplıç sınır kapısı yolu için yapılması gereken son şey olduğunu yazan Alithia gazetesi, harcamaların 2 milyon 338 bin 160 Euro civarında olmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete, çalışmaların önümüzdeki Mayıs ayında başlaması ve Ocak 2018’de tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, gazeteye konuşan Rum Bayındırlık Dairesi Müdürü Hristallas Malluppas, bunun, 1963 öncesinde de var olan Orkonda’dan gelen eski yolun iyileştirilmesinden ibaret olduğunu söyledi. Malluppas, yapılacak çalışmalara, sınır kapısının olduğu noktada inşa edilecek kulübelerin yani gümrük, güvenlik ve park yeri alanlarının da dahil olduğunu ifade etti.

Geriye, ara bölge içerisinde yapılması gereken çalışmaların kalacağını dile getiren Malluppas, çalışmaları Mayıs ortasında tamamlanacak Derinya sınır kapısında da ara bölgedeki çalışmaların kalacağını sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Kalopanayotis-Lefke yoluyla ilgili çalışmaların sekiz buçuk ayda tamamlanmasının beklendiğini ve çalışmaların yaklaşık 2,6 kilometre uzunluğunda bir yolla alakalı olduğunu yazdı.

Gazete, yolun ara bölge içerisinde bulunan son 500 metrelik kısmındaki çalışmaların ise, UNDP tarafından çıkılacak ihale sonrası tercih edilecek iki toplumlu bir konsorsiyum tarafından üstlenileceğini kaydetti.

Yolun KKTC’deki kısmının hazır olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının Lefke ile Derinya sınır kapılarının eş zamanlı olarak açılmasını tercih ettiğini de yazan gazete, Rum tarafının ise ilk önce tamamlanan geçiş noktasının açılması görüşünde olduğunu iletti.

Gazete, “Derinya İçin 150 Metre” ara başlıklı haberinde ise, Derinya sınır kapısıyla ilgili geriye kalan tek şeyin, ara bölgedeki 150 metrelik yolun iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar olduğunu yazdı.

Lefke sınır kapısında olduğu gibi, burada da UNDP tarafından ihaleye çıkılmasının beklendiğini yazan gazete, kontrol noktalarındaki alt yapı çalışmalarının elektrik ve su bağlantısı da yapılmasıyla tamamlandığını teyit ettiklerini de ekledi.

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