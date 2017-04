Lefke ve Köyleri Turizm Planlama Stratejisi’nin sunumu yarın

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğinde yürütülen Avrupa Komisyonu finansmanlı “Sürdürülebilir Yerel Kalkınmanın Teşvik Edilmesi” konulu proje kapsamında “Lefke ve Köyleri Turizm Planlama Stratejisi”nin sunumu yapılacak.

The Management Centre of the Mediterranean tarafından yapılacak sunum yarın saat 16.00’da Lefke Belediyesi’nde yer alacak.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgide, “strateji hedeflerine uygun olarak önümüzdeki haftalarda organize edilecek kapasite geliştirme eğitimleri ile bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve turizm gönüllülerinin (restoran ve otel işletmecileri, üreticiler ve butik üretim yapan ev hanımları gibi) faaliyetlerinin geliştirilmesin yönelik verilecek hibe desteğinin duyurusunun da yapılacağı toplantıya tüm halkımız davetlidir” denildi.