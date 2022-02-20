Lefke, Yeşilırmak Ve Gemikonağı’na 1 Kilogram Yağış Düştü

Lefke, Yeşilırmak ve Gemikonağı’na bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte metrekareye 1 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, yağış alan diğer bölgelerde az miktarda yağış kaydedildi.
Lefke, Yeşilırmak ve Gemikonağı’na bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte metrekareye 1 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, yağış alan diğer bölgelerde az miktarda yağış kaydedildi.
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