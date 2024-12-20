Lefke’de Alkollü Sürücü Beton Sete Çarptı

19 Aralık 2024 tarihinde, saat 22.30 sıralarında Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde, Malvern Toronga (E-25), 86 miligram alkollü içki etkisi altında HR 131 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki beton sete çarptı.
Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, sürücü Malvern Toronga, alkollü içki etkisi altında araç kullanmak ve trafik kazasına neden olmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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