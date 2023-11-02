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Lefke’de bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Lefke’nin, Yedidalga bölgesinde bugün 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Lefke’de bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefke’nin, Yedidalga bölgesinde bugün 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviyesi nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, Yedidalgada Aspava Restorant ve civarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunularak, “Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

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