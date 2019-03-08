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Lefke'de çevre felaketine doğru!

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GÜNEY KIBRIS’daki MADEN HAVUZLARI TAŞTI....
Lefke'de çevre felaketine doğru!

MADENDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE FELAKETİNE DOĞRU:
GÜNEY KIBRIS’daki MADEN HAVUZLARI TAŞTI....
 

Lefke'de acendu bölgesinde akan yeşil-mavi renk karışımlı suyun kaynağı belli oldu.
Güney Kıbrıs'da Fugassa bölgesinde Helinkmines tarafından işletilen maden sahasında bulunan havuzların taşması sonucunda gelen madenli su olduğu tespit edili.
 

Bu su Lefke regülatörü ile Güzelyurt barajina taşınmakta.


Ağır mefal içeren bu suyun Güzelyurt havzasındaki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını kirletmesinden endişe ediliyor.

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